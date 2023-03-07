Çinli teknoloji şirketi Honor, üst düzey özellikler taşıyan Honor Watch GS 3i akıllı saatini piyasaya sürdü. Oldukça uzun bir pil ömrü, sağlık değerlendirme ölçümleri ve birçok spor modu ile beraber gelen yeni akıllı saat, taşıdığı donanımlara kıyasla oldukça cep dostu bir fiyat ile de bizleri heyecanlandırıyor.

İçindekiler Honor Watch GS 3i Özellikleri

Honor Watch GS 3i Özellikleri

Honor Watch GS 3i, ilk olarak 1.39 inç boyutunda AMOLED yüksek çözünürlüklü ve renkli bir ekranla geliyor. Söz konusu ekran ayrıca 3D ışık ve ince kavisli cam ile korunuyor. Akıllı saat, önceki GS 3 serisine benzer şekilde yuvarlak bir kadrana sahip. Genel tasarım bu yuvarlak kadran ile beraber oldukça sade ve zarif. Bu tasarım yeni cihazı günlük kullanım ve egzersizler için oldukça uygun hale getiriyor.

Performans boyutuna gelecek olursak, yeni saat oldukça uzun bir pil ömrü ile beraber geliyor. Giyilebilir teknoloji, kasasının altında 14 güne kadar dayanabilen bir 455mAh pil bulunuyor. GS 3i mevcut batarya ile beraber etkileyici sağlık izleme yeteneklerini de bünyesinde barındırıyor. Tahmin edersiniz ki yeni saat, bu yetenekleri sahip olduğu sensörlere borçlu. Sensörlerden en önemlisi ise kandaki oksijen ve hemoglobinin birleşik kapasitesinin yüzdesini değerlendirebilen doygunluk sensörü. Mevcut saat bu sayede vücuttaki kan oksijen doygunluğunu kullanıcılara sunabiliyor. Cihaz ayrıca, kalp atış hızları çok yüksek veya çok düşük olduğunda kullanıcıları uyaran 24 saatlik kalp atış hızı izleme özelliğini destekliyor.

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Sağlık alanında olduğu gibi spor alanında da kullanıcıların en büyük yardımcısı olan Honor Watch GS 3i, 15 profesyonel spor modu ve 85 özel spor modu dahil olmak üzere toplamda 100 adet spor modu sunabiliyor. Yeni saat, kullanıcının mesafe, tempo ve yakılan kalori gibi spor verilerini kaydedebiliyor. Ayrıca otomatik egzersiz tanıma özelliğini de destekliyor ve kullanıcı antrenmana başladığında verileri kaydetmeye başlıyor.

Depolama alanıyla da göz dolduran Watch GS 3i, kullanıcılara 500’e kadar şarkı depolayabilecekleri 4GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Saat ayrıca 300’den fazla şehri kapsayan NFC teknolojisine de sahip. Cihaz, bu bağlantı tipi sayesinde uzaktan ödeme yapma gibi özelliklerini destekliyor.

Son olarak cep dostu saatin fiyat ayrıntılarından bahsedelim. Honor Watch GS 3i iki farklı model ile raflarda olacak: spor versiyonu ve moda versiyonu. Spor versiyonu model 699 yuan‘dan (yaklaşık 100 dolar) başlarken, moda versiyonu 799 yuan‘dan (115 dolar) satışa sunulacak.