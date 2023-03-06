Honor Çin’de düzenlenen Honor Magic 5 serisi ürün lansman konferansında, Magic 5 Serisinin küresel lansmanının ardından MagicBook X14 2023 ve MagicBook X 14/16 Pro‘yu tanıttı.

MagicBook X 14 2023

En yeni Honor MagicBook X 14, maksimum 300 nit parlaklığa ve Alman Rheinland göz koruma moduna sahip 14 inç FHD IPS ekran ile donatılmış. Cihaz, 12. Nesil Intel Core i3-1215U veya i5-12450H standart basınç işlemcisi ile geliyor ve Intel UHD Graphics ile 40W’a kadar performans değerine sahip. Ayrıca, 60Wh kapasiteli bir pil ve 65W Type-C Supercharge teknolojisi ile donatılmış.

MagicBook X 14, i5 modeli için 16GB+512GB ve i3 modeli için 8GB+256GB, tam boyutlu arkadan aydınlatmalı klavye ve 5 noktalı dokunma desteğine sahip. Ayrıca Magic-link, çoklu ekran işbirliği ve daha fazlası gibi çeşitli uygulamaları da destekliyor. HONOR MagicBook 15, 720P HD ön kameraya, çift hoparlörlü etkileyici surround sese ve aramalar için çift mikrofona sahip.

Bağlantı özelliklerine bakacak olursak çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1, HONOR Magic-link ve parmak izi güç düğmesi, salon sensörü ve NFC HONOR Magic-link gibi bir dizi sensöre sahiptir. Bağlantı noktaları arasında tam özellikli bir USB-C bağlantı noktası, USB 3.2 Gen1 x 2, HDMI ve ses jakı da mevcut.

MagicBook X 14 ve X 16 Pro

HONOR MagicBook X 14 2023’ün yanı sıra firma Çin’de MagicBook X 14/16 Pro serisi dizüstü bilgisayarları da piyasaya sürdü. Bu cihazlar entegre metal menteşe, Rheinland çift göz koruma sertifikasına sahip.

HONOR MagicBook X Pro serisi, 13. nesil Intel Core standart basınçlı işlemcilerle donatılmış ilk modeldir. Bu güçlü model, önceki nesle kıyasla çok çekirdekli performansta %13,2’lik bir artışla 12 çekirdek ve 16 iş parçacığı içeren 13. nesil Intel Core i5-13500H işlemci ile birlikte geliyor.

Ayrıca 4.7GHz’e kadar turbo frekansa ve 45W tepe performans sürümüne sahiptir. Ayrıca, Intel Iris Xe Graphics ile entegre edilmiş. Ek olarak 60Wh kapasiteli bir pil ile güçlendirilmiştir ve 65W Type-C Supercharge teknolojisi ile birlikte geliyor.

MagicBook X Pro, 1 TB’a kadar katı hal sabit diski ile donatılmış ve bir genişletme ile 2 TB’a kadar artırılabilir. Ayrıca, Honor MagicOS akıllı ara bağlantısını da destekliyor.