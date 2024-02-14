Katlanabilir cihazlar, mobil oyun deneyimini yeniden tanımlamaya yönelik bir potansiyele sahip olmasına rağmen, bazı kullanıcılar için beklentileri karşılamakta zorlanabilir. Bu nedenle, Honor ve Gameloft işbirliği, katlanabilir cihaz sahiplerine daha tatmin edici bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

İçindekiler Honor ve Gameloft mobil oyunculuğu değiştirecek

Honor ve Gameloft mobil oyunculuğu değiştirecek

Bugün yapılan duyuruyla, Honor ve Gameloft, Porsche Design Honor Magic V2 RSR’de oyun deneyimini optimize etmek için bir araya geldi. Bu ortaklık kapsamında, ilk olarak Asphalt 9: Legends oyunu, Honor Magic V2’nin sunduğu büyük ve katlanabilir ekranı en iyi şekilde kullanmak üzere optimize edildi.

Yapılan açıklamaya göre, bu optimizasyon süreci; gölgelendirici değiştirme teknolojisinin kullanılması, GPU tabanlı kenar yeniden yapılandırma teknolojisiyle fiziksel dokuların yeniden tasarlanması ve yapay zeka ile katlanabilir cihazların grafik oluşturma yeteneklerinin entegrasyonunu içeriyor. Bu sayede, oyuncular daha akıcı bir oyun deneyimi, yüksek kaliteli görseller ve ultra hızlı tepki süreleriyle sürükleyici bir görsel ve işitsel deneyim yaşayacaklar.

İlginizi Çekebilir: Google Pixel Fold 2 geliyor, Galaxy Z Fold 6 yandı

Ancak, bu teknolojilerin gerçekte ne kadar etkili olduğunu görmek için, optimize edilmiş oyunun resmi olarak piyasaya sürülmesini beklememiz gerekiyor. Büyük olasılıkla, bu oyunun tanıtımı Barselona’daki MWC etkinliğinde yapılacak.

Porsche Design Honor Magic V2’nin henüz resmi fiyatı açıklanmamış olsa da, katlanabilir cihazların genellikle yüksek fiyat etiketleriyle gelmesi bekleniyor. Ancak, daha uygun fiyatlı olan ve yukarıda belirtilen tüm özelliklere sahip normal Honor Magic V2, oyunseverlere daha erişilebilir bir seçenek sunacak.

Honor Magic V2, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla zaten mevcut durumda ve Mor ve Siyah renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Bu işbirliğinin başarısı, diğer katlanabilir cihaz üreticilerinin de benzer oyun optimizasyonlarına yönelik adımlar atmalarına ilham verebilir. Dolayısıyla, gelecekte Galaxy Z Fold 5 veya OnePlus Open gibi diğer katlanabilir cihazlarda da benzer gelişmelerin olup olmayacağını görmek için beklememiz gerekecek.