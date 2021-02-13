Honor V40 ve diğer 4 telefon EEC sertifikası aldı

Huawei’ye uygulanan Amerika baskısının ardından, firma HONOR markasını satmak zorunda kalmıştı. Honor, Zhixin New Information Technology Co. Ltd adlı konsorsiyuma satıldı. Bu satışın ardından duyurulan HONOR V40 diğer 4 telefon EEC sertifikalarını aldı. Honor V40 modelinin global versiyonunun Google servislerini barındırıp barındırmayacağı henüz belli değil. Ancak GSMArena sitesine göre cihaz Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 işletim sistemiyle gelecek. Ayrıca Google servislerini içermeyecek. Bunun yanında diğer 4 model için de Google servisleri ile ilgili durum hala belirsiz.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Honor CEO’su yeni cihazların Google servisleri sunacağını söyledi

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Telefonlardan iki tanesinin görseli ve teknik özellikleri:

EEC sertifikası alan cihazların kod adları: YOK (V40), CHL, HJC, NTN, NZA. Honor V40 daha önce duyurulduğu için teknik özellikleri biliniyor. Ayrıca TENAA sertifikaları sayesinde HONOR HJC ve HONOR NZA‘nın teknik özellikleri ve tasarımları biliniyor.

HJC, gücünü MediaTek Dimensity 800U yongasından alıyor. Ayrıca 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri ile geliyor. Cihazın ekranı 6,5 inç, FHD+ çözünürlükte ve AMOLED. Görselde görüldüğü üzere telefonun çentikli yapıda bir ön kamerası var. Ek olarak, telefon arka tarafında 4 adet kameraya sahip. Kamera çözünürlükleri sırasıyla 16MP, 64MP, 8MP, 2MP, 2MP.

HONOR HJC modelinin diğer özellikleri şöyle: Android 10, ekran içi parmak izi sensörü, MicroSD kart yuvası, 3.800mAh pil (16W hızlı şarj destekliyor). Son olarak cihaz Magic Night Black, Iceland Fantasy, Titanium Silver, Emerald Blue isminde renk alternatifleri ile geliyor.

NZA modelin kullanacağı yonga bilgisi mevcut değil. Ancak 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleriyle geliyor. Telefonun ekranı ise 6.6 inç, HD+ çözünürlükte ve TFT LCD. Görsele göre NZA kodlu model HJC kodlu model ile benzer kamera yapısına sahip.

NZA’nın diğer özellikleri: Android 10, 5.000 mAh pil, MicroSD kart yuvası, yan tarafta parmak izi sensörü. Cihaz mavi ve siyah renk alternatifleri ile geliyor.

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