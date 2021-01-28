Honor CEO’su yeni cihazların Google servisleri sunacağını söyledi

Bilindiği üzere Honor firması Huawei ile birkaç ay önce ayrılık yoluna gittiler. Bu durumun ardından ise en çok merak edilenlerden birisi; firmanın Google ile işbirliği yapıp yapamayacağı ve Google uygulamalarına cihazlarında yer verip veremeyeceği idi. Şimdi ise şirket CEO’su George Zhao bununla alakalı dedikodulara son verdi. Konuyla alakalı olarak konuşan Zhao; şirketin Google ile işbirliği yapmaması için herhangi bir neden olmadığını söyledi.

Göz atmak isteyebilirsiniz:

reklam

Honor firmasının açıkladığı uzun ortaklık listesinde Amerikan teknoloji devinin ismi yer almıyordu, şimdiye kadar

Şimdiye kadar Honor firması birkaç firma ile işbirliği yaptığını açıkladı. Bu firmaların arasında ise Intel, AMD, Qualcomm ve MediaTek gibi önemli isimler yer alıyor. Ancak listede Google gibi önemli bir başka ismin eksikliği göze çarpıyordu.

Firma CEO’su Zhao, South China Morning Post için yaptığı bu açıklamayla birlikte ise böylelikle Google ile konuşmalarının hali hazırda devam ettiğini belirtiyor.

Bununla birlikte Honor firmasının yakın zamanda kullanıcıyla buluşacak olan Honor V40 akıllı telefonunun dünya çapında satışa çıkacak olan versiyonunda Google servislerinin olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak telefonun çıkışına oldukça yaklaştığımızı düşünürsek; bunu öğrenmek için fazla bir zaman beklemek zorunda da değiliz gibi.