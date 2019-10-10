Akıllı Telefonlar
Honor V30 Pro, 60 MP kamerayla gelebilir!
Honor V30 Pro modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Dört arka kameraya sahip olan telefonun yeni görüntüleri Weibo’da paylaşıldı.
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Honor V30 Pro tahmini özellikleri
Çinli teknoloji devi Huawei‘nin alt markası Honor‘un yeni üst düzey telefonları Honor V30 ve V30 Pro hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Weibo’da telefonların tasarımlarını ortaya çıkaran yeni fotoğraflar paylaşıldı.
Görsellere göre her iki telefonda da delik ekran tasarımı tercih edilmiş. Pro modelinde iki ön kameraya yer verileceği için ekranda çift delik bulunacak. Baz modelde LCD üst modelde ise OLED ekran kullanılacak. Telefonlar arka kameralarında da birbirinden ayrılacaklar. V30 Pro‘da dört arka kameraya standart V30’da ise üç arka kameraya yer verilecek. Üst modelin ana kamerasının 60 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. Kameraların diğer detayları ise henüz belli değil.
İki telefonun da güçlerini yeni nesil Huawei’nin yeni nesil üst seviye işlemcisi Kirin 990‘dan alacakları tahmin ediliyor. 5G modeme ise sadece V30 Pro‘da yer verilecek. Batarya tarafında ise baz modelin 4,000 mAh (22.5W SuperCharge) Pro versiyonun ise 4,200 mAh (40W SuperCharge) büyüklüğündeki bataryalarla gelmeleri bekleniyor. Pro modelde kablosuz şarj desteği de olacak.
Telefonlar büyük ihtimalle bu ay düzenlenecek bir etkinlikte Honor Watch Magic akıllı saatiyle beraber tanıtılacaklar.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno Ace resmen tanıtıldı!
Oppo Reno Ace modeli resmen tanıtıldı ve tüm teknik özellikleri belli oldu. Dört arka kameralı telefon gücünü Snapdragon 855+ işlemcisinden alacak.
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Oppo Reno Ace özellikleri
Çinli Oppo markasının yeni amiral gemisi Oppo Reno Ace; 90Hz tazeleme hızına sahip 6.5 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde, damla çentikli bir AMOLED ekranla geliyor. 20:9 görüntü formatlı ekranın altında parmak izi okuma teknolojisine de yer verilmiş. Telefon gücünü Qualcomm‘un sekiz çekirdekli yeni nesil üst seviye işlemcisi Snapdragon 855+‘tan alıyor. Telefon 8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili hafıza seçenekleriyle piyasaya sürülüyor.
Ön kamerası 16 MP çözünürlüğünde olan Oppo Reno Ace‘nin arkasında ise dörtlü kamera kurulumuna (48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP monokrom kamera ve 13 MP 5x hybrid zoom kamerası) yer verilmiş. Cihazın 4,000 mAh büyüklüğündeki bataryası ise 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj sayesinde sadece 30 dakika içinde dolabiliyor. Ayrıca telefon USB-PD ve Qualcomm Quick Charge şarj standartlarını da destekliyor.
ColorOS 6.1 arayüzü ve Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkan telefonun fiyatı ise donanımına göre $422 ila $534 arasında değişiyor. Telefonun Gundam Edition isimli özel tasarımlı bir versiyonu da satışa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei-ABD krizinde ABD’den ticaret izni çıktı
Huawei-ABD arasında krizde sular duruluyor. Bu hafta gerçekleşen görüşmeler sonucunda, ABD’den yerel firmaları için, belli sınırlamalarla da olsa Huawei’ye ürün satış izni çıktı.
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Huawei-ABD sorunları nasıl başlamıştı?
Mayıs ayında, ABD Ticaret Kurulu, Amerikan firmalarına, ulusal güvenlik endişesi nedeniyle anlaşmaya varamadığı Huawei’nin ürünleri için ticaret yasağı getirmişti.
Amerika’nın yasağı kapsamında, Huawei Google Servisleri dahil birçok Amerikan menşeli yazılım ve donanımdan faydalanamıyordu. G20 Zirvesi‘nden sonra ABD Başkanı Trump, Huawei şirketinin, Amerikalı firmalardan ürün alımına izin verildiğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası firmalar da hangi ürünlerin yasak kapsamından çıkarıldığına dair bir lisans talebinde bulunmuştu ancak Çin-ABD görüşmeleri olumlu yönde gelişmeyince, lisans başvurularına olumlu cevap verilmedi.
Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın Huawei ile ticaret konusunda lisans isteyen şirketlere yeşil ışık verdi, ancak New York Times’taki raporda, Huawei ile ticaret konusunda hangi şirketlere izin verildiğine dair bir bilgi bulunmuyor. Bu olumlu gelişme sonrası uzun süredir lisans bekleyen şirketlere rahat bir nefes aldıracak.
Akıllı Telefonlar
OPPO K5 tanıtıldı!
Oppo, K serisinin yeni üyesi olan K5 modelini tanıttı. Oppo K5, dört arka kamerası ve yüksek ekran/gövde oranı ile tüketicilerin karşısına çıkacak. K5, 6.4 inç büyüklüğünde Full HD + çözünürlüklü AMOLED ekran bulunuyor. % 91.9 ekran / kasa oranına sahip olan bu panel Corning Gorilla Glass 5 ile dirençli hale getirilmiş. Ayrıca cihaz gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alıyor.
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OPPO K5, Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1 ile çıkış yapan telefonda dört arka kamera bulunuyor. Ana kamerada Samsung’un 64 megapiksellik GW1 isimli sensörü yer alıyor. Bu ana kameraya geniş açılı, telefoto ve makro kameralar eşlik ediyor.
17 Ekim tarihinde satışa sunulacak OPPO K5, RAM ve depolama kapasitesine göre fiyatlandırmasında değişiklik göstermekte. Bu göre; 6 GB RAM/ 128 GB depolama için 267 dolar, 8 GB RAM/ 128 GB depolama için 295 dolar ve 8 GB RAM/ 256 GB depolama için 350 dolar fiyat etiketi sunulmuş.
OPPO K5 modelinin özellikleri
- 6,4 inç büyüklüğünde Full HD + (2340 × 1080 piksel) AMOLED ekran
- Sekiz çekirdekli (2.2GHz iki + 1.8GHz altı) Snapdragon 730G işlemci, Adreno 618 GPU’
- 6GB / 8GB (LPPDDR4x) RAM, 64GB (UFS 2.1) depolama / 8GB (LPPDDR4x) RAM, 256GB (UFS 2.1) depolama, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir bellek
- Çift sim kart desteği
- Android 9.0 Pie, ColorOS 6.1
- 64 megapiksel Samsung GW1 sensör, 0.8μm piksel boyutu, f / 1.8 diyafram, LED flaş, EIS, f / 2.25 diyaframa sahip 8MP 119 ° ultra-geniş açılı lens, 2MP derinlik lamerası (1.12μm piksel boyutu, f / 2.4 diyafram), 4cm makro çekimler için 2 megapkiksel makro kamera
- F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera
- Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı
- 3.5mm kulaklık girişi
- Boyutlar: 158.7 × 75.2 × 8.6mm; Ağırlık: 182g
- Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
- 30W VOOC 4.0 hızlı şarjlı 4.000 mAh pil