Honor V30 Pro, 60 MP kamerayla gelebilir!

Honor V30 Pro modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Dört arka kameraya sahip olan telefonun yeni görüntüleri Weibo’da paylaşıldı.

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Honor V30 Pro tahmini özellikleri

Çinli teknoloji devi Huawei‘nin alt markası Honor‘un yeni üst düzey telefonları Honor V30 ve V30 Pro hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Weibo’da telefonların tasarımlarını ortaya çıkaran yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Görsellere göre her iki telefonda da delik ekran tasarımı tercih edilmiş. Pro modelinde iki ön kameraya yer verileceği için ekranda çift delik bulunacak. Baz modelde LCD üst modelde ise OLED ekran kullanılacak. Telefonlar arka kameralarında da birbirinden ayrılacaklar. V30 Pro‘da dört arka kameraya standart V30’da ise üç arka kameraya yer verilecek. Üst modelin ana kamerasının 60 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. Kameraların diğer detayları ise henüz belli değil.

İki telefonun da güçlerini yeni nesil Huawei’nin yeni nesil üst seviye işlemcisi Kirin 990‘dan alacakları tahmin ediliyor. 5G modeme ise sadece V30 Pro‘da yer verilecek. Batarya tarafında ise baz modelin 4,000 mAh (22.5W SuperCharge) Pro versiyonun ise 4,200 mAh (40W SuperCharge) büyüklüğündeki bataryalarla gelmeleri bekleniyor. Pro modelde kablosuz şarj desteği de olacak.

Telefonlar büyük ihtimalle bu ay düzenlenecek bir etkinlikte Honor Watch Magic akıllı saatiyle beraber tanıtılacaklar.