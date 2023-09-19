Teknoloji devi Apple, akıllı telefon dünyasında lider konumunda bulunuyor ancak son zamanlarda bu liderliğin sarsıldığına dair işaretler ortaya çıkıyor. Honor CEO’su George Zhao, yalnızca performans ve kamera kalitesini artırmanın artık yeterli olmadığını belirterek Apple’a bu konuda sert eleştirilerde bulundu. Zhao, Apple’ın yeni telefonlarını yerden yere vurdu!

Honor CEO’su Apple’ı Eleştiriyor! Teknoloji Dünyasında Değişim Zamanı Geldi!

Zhao, yaptığı bir röportajda, “Herkes lansmandan önce bu özellikleri bekliyor, bu nedenle biraz hayal kırıklığına uğramış hissediyoruz.” dedi. Her ne kadar Zhao böyle düşünse de, yine de iPhone 15 serisinin yenilik anlamında pek bir şey sunmadan büyük satış rakamlarına ulaşacağına inanıyor.

Apple’ın USB-C ve periskop kameralarından Android üreticilerinin hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini söyleyen Zhao, asıl eksikliğin form faktöründe olduğunu düşünüyor. Apple, hala sadece geleneksel tasarımda telefonlar sunuyor. Şirketin bir katlanabilir telefonu yok, hatta kavisli ekrana sahip bir telefonu bile yok.

Bu arada, Apple’ın rakipleri son birkaç yılda büyük gelişmeler kaydetti, özellikle de katlanabilir telefonlar konusunda. Bu bağlamda Honor, bugün Çin’de piyasaya sürmeyi planladığı, cüzdan gibi görünen Honor V Purse konseptini öne çıkarıyor. Bu cihazın dikkat çeken özelliği, dışarıya katlanabilir olması ve sadece 9 mm kalınlığında olması. Ayrıca bir kıyafet gibi kolunuza asarak bu telefonu taşıyabiliyorsunuz.

Apple’ın ise katlanabilir telefon prototipleri üzerinde çalıştığı ancak nihai bir ürünün henüz hazır olmadığı söyleniyor. Bazı raporlar, Apple’ın en erken 2025 yılında tanıtılacak ve bir sonraki yıl piyasaya sürülecek bir katlanabilir dizüstü bilgisayar üretmeye başlayabileceğini öne sürüyor. Ancak katlanabilir iPhone ve iPad’lerin daha uzun bir süreç gerektirebileceği belirtiliyor.

Honor’un yanı sıra Samsung da katlanabilir ürünlerini tanıtarak Apple’a meydan okuyor. Ancak Apple şu anda elektronik dünyasının bir sonraki büyük yeniliği olarak artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojilerine odaklanmış durumda. Hatta iPhone 15 Pro serisi, Spatial Video ile bu alandaki ilk adımları atmıştı.

Teknoloji dünyasında rekabetin giderek kızıştığı bir dönemde, tüketiciler yeni ve yenilikçi ürünlerle karşılaşmayı bekliyor. Apple’ın bu beklentilere nasıl yanıt vereceği ise merak konusu olarak önümüzde duruyor.

Ancak şu kesin ki, iPhone’lara gelen her şey Android dünyasında aslında yıllardır bulunuyor ve Apple yenilik konusunda artık müşterilerini şaşırtmayı beceremiyor. Bizler de bu savaşın er geç ulaşacağı sonucu merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 15’ler yenilikçi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!