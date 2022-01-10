Basın Bülteni
HONOR Robot Süpürge Türkiye’de Satışa Çıkıyor
Akıllı telefonlar ve aksesuarlarına ek olarak Türkiye’de ürün gamını genişletmeye devam eden HONOR’un yeni robot süpürge modeli HONOR Choice R1 Cleaner yüksek emiş gücü, uzaktan kumandalı kontrolü, 300ml’lik su haznesi ve 7.9 cm yüksekliği ile her yere kolaylıkla girebiliyor.
Akıllı telefon, aksesuarları ve giyilebilir cihazlara ek olarak ülkemizde ürün gamını genişletmeye devam eden HONOR, yeni robot süpürgesinin Türkiye’de satışa çıkacağını duyurdu. Robot süpürge pazarında yüksek performans ve uygun fiyata odaklanan marka, ürün portföyüne HONOR Choice R1 Cleaner modelini eklemiş oldu.
Özellikle son dönemde robot süpürge kullanımı oldukça yaygınlaştı. Gerek evlerimizde gerekse de ofislerimizde robot süpürge kullanımı sayesinde çok daha kolay ve pratik bir temizlik anlayışı hakim olmaya başladı. Akıllı teknolojiler konusunda Ar-Ge yatırımlarına devam eden marka ise yeni süpürge modeli HONOR Choice R1 Cleaner ile bu pazara giriş yapmayı hedefliyor.
Yüksek emiş gücü ve batarya performansı
Kolay ve otomatik kullanımı ile geleneksel temizlik anlayışının farklı olan Choice robot süpürge sahip olduğu 2600pa’lık emiş gücü ile yüksek bir performans sunuyor ve 510ml toz haznesi, 300ml’lik su haznesi ile uzun bir kullanım süresi sağlıyor. 2600 mAh batarya kapasitesine sahip olan HONOR Choice robot süpürge bu sayede 90 dakika kesintisiz temizlik imkanı sağlarken 240 dakikada tam şarj kapasitesine ulaşıyor.
2 adet yan fırçası ile sert yüzeyler ve halılarda kullanabileceğiniz HONOR Choice R1 Cleaner, 31.5 cm gövde çapı ve temperli cam yapısı ile tasarım tarafında da hafif ve kullanışlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. 7.9 cm yüksekliğe sahip olan robot süpürge bu ince yapısı sayesinde ulaşılması zor noktalara ulaşabiliyor ve mobilyaların altına rahatça girebiliyor.
Farklı çalışma modları kolay kullanım
58 – 70 dB aralığında sessiz bir performansa sahip olan HONOR’un akıllı süpürgesi ayrıca jiroskop sensörü sayesinde kullanmak istediğiniz alanın haritasını çıkartabiliyor. HONOR Choice App uygulaması sayesinde dilediğiniz ayarlamaları yapabileceğiniz robot süpürge aynı zamanda otomatik, kenar süpürme, sabit bir noktaya odaklanma ve programlı temizleme gibi modlara da sahip.
Google Asistan ve Amazon Alexa desteği de bulunan HONOR Choice R1 Cleaner, bu sayede sesli komut ile kullanılabiliyor ve kolayca yönetilebiliyor.
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