Honor Play ısınma testi (PUBG ve 4K video)

Daha bügün tanıtılan ve Türkiye’de satışına başlanacak olan ilk oyuncu telefonu Honor Play ısınma testi videomuzda, her zaman olduğu gibi 10 dakika boyunca PUBG Mobile oynuyor ve ardından 4K video kaydı gerçekleştiriyoruz. Bakalım bu süreç boyunca, telefonun ısısında ve bataryasında ne gibi değişimler olmuş?

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Honor Play ısınma testi

34.5 derece ile başlayan ısınma testimizde PUBG Mobile’da ilk 5 dakika sonrası ön tarafta en yüksek 39.3 dereceyi gören cihaz, arka tarafta ise 37.6 dereceyi gördü. En güzel yanı ise ilk 5 dakikada pil halen %100 olarak kaldı. 10 dakika sonrasında ise pil seviyemiz sadece %2 oranında düşerken, gördüğümüz en yüksek sıcaklık önde 40.8 derece, arkada ise 39.3 derece oldu. 4K video performansına baktığımızda 5 dakika içerisinde en yüksek önde 40.6, arkada 39.3 dereceye düştüğünü gözlemledik. 20 dakikanın sonunda sıcaklık 42.6 önde, 39.6 derece ise arkada ölçülürken, pil seviyemiz ise toplamda sadece %8 inerek %92’e düşmüştü.