Honor, sessiz sedasız Çin’de yeni akıllı telefonları olan Honor Play 50 ve Honor Play 50m modellerini piyasaya sürdü. Her iki cihaz da benzer özelliklere sahip olmasına rağmen, fiyatları arasında kayda değer bir fark bulunuyor. Peki bu yeni canavarların özellikleri ne? İşte Honor Play 50 ailesi hakkında merak edilenler.

Honor, Yeni Akıllı Telefonları Honor Play 50 ve Honor Play 50m Modellerini Piyasaya Sürdü

Honor Play 50 ve Play 50m, birçok temel özelliği paylaşıyor ve oldukça benzer görünüyorlar. Ancak renk seçenekleri açısından farklılık gösteriyorlar. Play 50, Yıldız Moru, Siyah Yeşim Yeşili ve Sihirli Gece Siyahı gibi daha çeşitli renklere sahipken, Play 50m daha klasik renkler olan Sihirli Gece Siyahı ve Gök Mavisi ile sunuluyor.

Her iki cihaz da 6,56 inç su damlası çentikli TFT LCD ekrana sahip ve 720 x 1612 piksel çözünürlük ile 90Hz’e kadar yenileme hızı sunuyorlar. Bu ekranlar, genel kullanım için sorunsuz görseller sağlıyor. Honor Play 50 ve Play 50m, MediaTek Dimensity 6100+ işlemci ve Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 işletim sistemi ile güçlendirilmiş durumda. Bu kombinasyon, günlük işler ve sıradan oyunlar için yeterli gücü sunuyor.

Kamera açısından, her iki cihazda da arkada tek bir 13 megapiksel birincil kamera ve önde 5 megapiksel bir selfie kamerası bulunuyor. Bu kameralar, temel anlık çekimler ve görüntülü aramalar için kullanılabilecek düzeyde performans sunuyor.

Her iki telefon da tüm gün kullanım için 5200mAh’lik bir pil ile donatılmış durumda. Honor, cihazlarında minimum 10W şarj hızı sunuyor.

Fiyat açısından, Honor Play 50 ve Play 50m arasında belirgin bir fark bulunuyor. Play 50, 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olan versiyonu 165 dolar iken, 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olan versiyonu 1399 yuan 194 dolar olarak satılıyor.

Öte yandan, Honor Play 50m’in 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olan versiyonu 207 dolar iken, 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olan versiyonu 262 dolar olarak fiyatlandırılmış durumda.

Honor, fiyat farklılığını net bir şekilde açıklamamış olsa da, bu durumun dağıtım kanallarındaki farklılıklardan kaynaklanabileceği öne sürülüyor. Ancak, bu konuda resmi bir açıklama bulunmamakta. Büyük ihtimalle bu cihazları Türkiye pazarında görmeyeceğiz. Yine de Honor küresel çaptaki telefon portföyünü bu modellerle genişletmiş durumda.

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