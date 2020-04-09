Honor Play 4T ve Play 4T Pro duyuruldu!

Huawei’nin alt markası olarak bilinen Honor, orta seviye özelliklere sahip Play 4T ve Play 4T Pro modellerini duyurdu. Honor Play 4T serisi, yüksek fiyat/performans seviyesiyle dikkat çekmeyi başarıyor!

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Honor Play 4T ve 4T Pro, fiyat performans pazarını karıştırabilir!

2020’nin ilk çeyreğinde giriş, orta ve üst seviye özelliklere sahip pek çok model tanıtan Honor, duyurularına tüm hızıyla devam ediyor. Markanın Play serisine ait yeni cihazları ise sınıflarında fark yaratan özellikler ile geliyor. Orta-üst seviye özelliklere göz kırpan Honor Play 4T Pro, 6.3 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekrana sahip. Bu ekranda parmak izi okuma özelliği de taşıyan telefona HiSilicon Kirin 810 işlemci güç veriyor. Cihazın 6/8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri ise dikkat çekiyor.

Kamera tarafında 48+8+2 megapiksellik üçlü arka kamera paketi taşıyan Play 4T Pro’nun 16 megapiksel çözünürlüklü ön kamerası ise ekran çentiğine gizlenmiş. Telefonun 4.000 mAh kapasiteli bataryası ise 22.5W’lık hızlı şarj desteği sayesinde hızlı bir şekilde doluyor.

Serinin diğer cihazı olan Honor Play 4T ise benzer tasarıma sahip olduğu Pro sürüme göre daha düşük özellikler barındırıyor. 6.3 inçlik HD+ IPS ekran ile gelen telefonda parmak izi okuyucu arka kısma fiziksel olarak yerleştirilmiş. Gücünü HiSilicon Kirin 710A işlemciden alan model, 6 GB RAM ve 128 GB depolama şeklinde tek bir seçeneğe sahip.

48+2 megapiksel çözünürlüklü çift arka kamerada ise Pro sürümün aksine ultra geniş açılı sensör bulunmuyor. Ekran çentiğinin içindeki ön kamera da 8 megapiksel çözünürlüğe indirgenmiş. Ayrıca cihazın batarya kapasitesi Pro sürüm ile aynı olmasına karşın hızlı şarj desteğine yer verilmiyor.

Kutusundan Android 10 işletim sürümüyle çıkan Play 4T ve 4T Pro, uygulama desteği tarafında Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile dikkat çekiyor. Son olarak Play 4T modelinin 155 Euro, 4T Pro’nun ise 195 ve 220 Euro’luk fiyatlarıyla satışa sunulacağını belirtelim.