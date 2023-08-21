Honor, akıllı telefon serisine yeni bir ekleme yaparak ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Mayıs ayında Çin pazarında bütçe dostu Play 40 5G modelini tanıtan firma, Temmuz ayında Honor Play 40C ile seriyi güçlendirdi. Şimdi de Honor, son olarak Honor Play 40S modelini piyasaya sürdü. Bu yeni cihaz, büyük bir batarya ve Snapdragon 480 Plus yonga seti gibi dikkat çekici özelliklerle geliyor. Asıl iddialı kısım ise fiyatı!

Honor, Yeni Bütçe Dostu Akıllı Telefonu Honor Play 40S’i Tanıttı!

Honor Play 40S, 163,32 mm uzunluk, 75,07 mm genişlik ve 8,35 mm kalınlık ile standart bir akıllı telefon boyutlarına sahip. 188g ağırlığıyla hafif tarafta olan telefon, 6,56 inç boyutunda bir TFT LCD ekran kullanıyor. Bu ekran, daha akıcı ve keskin görseller sunmak için HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor.

Bu akıllı telefonun gücünü ise Qualcomm Snapdragon 480 Plus işlemcisi sağlıyor. Giriş seviye için fazlasıyla yetereli olan bu işlemciye 4GB RAM ve 128GB depolama alanı eşlik ediyor. Ana arka kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13MP çözünürlükü bir sensörle donatılmış. Ön kamera ise selfie çekimleri için 8MP çözünürlüğe sahip. Bu ön kamera damla çentik yapısında yer alıyor.

Honor Play 40S’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de büyük bataryası. 5200mAh kapasiteli batarya, uzun kullanım süreleri sunmayı hedefliyor. Cihazın ağ bağlantıları arasında 5G, 4G ve 3G bulunuyor. Giriş seviyede 5G bağlantısını görmek çok zor. Honor burada 5G bağlantılı bir cihaz sunarak rakiplerinden bir adım öne geçmiş. Cihaz aynı zamanda Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS gibi bağlantı özelliklerine de sahip.

Yerçekimi sensörü, pusula, ortam ışığı sensörü ve yakınlık ışığı sensörü gibi unsurlar cihazın işlevselliğini artırıyor. Ayrıca, Honor Histen ses efektleri, Type-C bağlantı noktası, USB 2.0 desteği ve 3,5 mm kulaklık jakı gibi detaylar da kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

Honor Play 40S, Çin pazarında yaklaşık 137 dolar fiyat etiketiyle sunuluyor. Telefonun renk seçenekleri ise Gece Siyahı ve Yeşil olarak sunuluyor. Bu yeni model, uygun fiyatlı bütçe dostu bir akıllı telefon arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Vivo gibi rakiplerin de bu fiyat aralığında gayet güçlü cihazlar piyasaya sunduğunu görüyoruz. Bu fiyat segmentindeki rekabet güçlü rakiplerle beraber giderek kızışacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor’un yeni canavarı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!