Dizüstü Bilgisayar
Öğrenciler ve Fiyat/Performans Arayanlara Müjde! | Honor MagicBook X15
Honor MagicBook X15 incelemesiyle karşınızdayız. Honor’un Türkiye pazarına sunduğu ilk dizüstü bilgisayar modeli olan MagicBook X15’in detayları videomuzda!
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İçindekiler
Öğrenciler ve Fiyat/Performans Arayanlara Müjde! | Honor MagicBook X15
Detaylı bilgi ve satın almak için; https://hwp.to/MagicBookX15
Honor MagicBook X15, tasarımsal olarak sade ve şık hatlarıyla dikkat çekiyor. Sadece 16,9 mm inceliğinde ve 1,56 kg ağırlığında olan cihaz, rahat taşınabilir ve sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Klasik bir sırt çantasına dahi girebilen laptop, 15 inç bilgisayarlara göre bile daha az yer kaplamasıyla mobilitede zirveye oynamış.
15,6 inç boyutundaki Full HD çözünürlüğüne sahip FullView ekranı, 5,3 mm değerindeki ince çerçeveleriyle beraber geliyor. Bu sayede ekran deneyimini üst seviyelere çıkaran model, %87’lik bir ekran oranı ile oldukça iddialı. Ayrıca TÜV Rheinland tarafından Flicker-Free ve Düşük Mavi Işık sertifikasına da sahip. Bu sayede saatlerce bilgisayar başında ders ya da iş için oturduğunuzda göz sağlığınızı korumada katkı sağlıyor.
Hem şık hem güçlü
Güç tarafına geldiğimizde Intel Core i5-10210U işlemcisine sahip olan cihaz, Intel UHD Graphics grafik birimi ile geliyor. Bu da hem uzun saatler boyunca kullanım hem de gerekli performansı sağlayabilen bir detay olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda 8 GB bellek ve 512 GB depolama alanına sahip olan MagicBook X15, rahatlıkla işlerinizi yapabilecek kapasiteye de sahip. Bu açıdan bakığımızda internette gezinme, Microsoft Office programları kullanımı, dizi ve film izleme gibi durumları rahatlıkla yapabilecek olan MagicBook X15, Adobe programları ve bazı oyunları da rahat oynatabilecek yapıda.
Bağlantı konusunda 1 USB-C, 2 adet 1’i 3.0 olan Tip-A bağlantısı, HDMI ve 3,5 mm kulaklık girişi de sunan Honor MagicBook X15, bu noktada bol bol bağlantı seçeneğiyle beraber ekstra ihtiyaçlarınıza da cevap veriyor. Bu sayede bağlantıları az tutup ekstra bir çoklayıcı gereksinimi de ortadan kalkıyor. İkinci ekran gereksinimlerinizde bulunan HDMI yuvası ile kolayca çoklu ekran deneyimi yaşayabileceksiniz.
Uzun süren batarya ömrü
56 Wh batarya ile bir günü rahat çıkarabilecek yapıdaki bilgisayar, 65 Watt şarj desteğiyle beraber 1 saatte %70 şarj olurken, gerekli anlarda yarım saatte yarım günü çıkarabilecek hızlı şarj teknolojisine de sahip. Şahsen kullandığım dönemde bir iş günü boyunca tüm işlerimi rahatlıkla yapmama yardımcı olduğunu belirtmem gerek. Hızlı şarj desteğinin de olması ve tip-c bağlantısından şarj olması ise önemli bir artısı. Böylece çantanızda tek şarj aleti taşıyarak telefon, tablet ve bilgisayarınız için ayrı ayrı ürünler taşımanız gerekmeyecek.
Windows 10 ile kutudan çıkması, parmak izi okuma ile güvenlik konusunda ön planda olması da önemli bir artı. Son olarak Honor markalı telefonlarla ortak çalışabilen üründe çoklu ekranda çalışma teknolojisi de mevcut. Bu sayede Honor telefonunuzun ekranını kolayca ekrana yansıtıp kullanabilirsiniz. Bu özellik fazlasıyla kullanışlı. Çünkü işte ya da farklı bir yerde çalışırken telefonunuza gelen bildirimleri rahatça görebilme, sosyal medya hesaplarınızı telefondaki gibi kullanmak gibi alışkanlıklarınıza kolayca cevap veriyor. Hatta telefondan bilgisayara ya da bilgisayardan telefona veri aktarımını da sadece sürükle-bırak metodu ile halledebilirsiniz.
Bir diğer yandan klavyeye gömülü kamera ile gizliliğe katkı sağlaması da oldukça önemli. Uzaktan bilgisayarınıza erişilmesi durumunda dahi kamerayı bantlamak gibi bir derdi ortadan kaldıran kamera sistemi, MagicBook X15’i oldukça güvenli bir hale getiriyor.
Sonuç olarak Honor MagicBook X15, öğrenciler başta olmak üzere günlük kullanım ihtiyaçlarına uygun fiyatlı bir laptop arayanlar için en güzel örneklerden biri olmayı başarıyor. Fiyat olarak da oldukça iddialı konumda olan cihaz, okul öncesi dönemde tercih edilebilecek fiyat ve performans oranı oldukça yüksek cihazların başında geliyor.
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Dizüstü Bilgisayar
4K OLED ekranlı iş istasyonu! | Gigabyte AERO 15 OLED XD incelemesi
AERO 15 OLED XD modeli incelemesiyle karşınızdayız. Gigabyte’ın geçtiğimiz sene Türkiye pazarına giriş yaptığı laptop modelleri yenilendi.
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4K ekranlı iş istasyonu! | Gigabyte AERO 15 OLED XD incelemesi
4K ekranıyla dikkat çeken Gigabyte’ın AERO 15 OLED serisi Intel 11. nesil Core i7 işlemcisi ile yenilendi. İnce, şık, taşınabilir ve bir o kadar da performanslı yapıda olan AERO 15 OLED, profesyonel kullanımlarınızda oldukça iyi sonuçlar verebilecek yapıda. Oyun istediğinizde de karşılığiını verebilecek olan AERO 15 OLED, farklı bir deneyim vadediyor.
Gigabyte AERO 15 OLED XD özellikleri
Boyut: 356 x 25 x 213 mm
Ağırlık: 2,3 kg
Ekran: 15,6 inç 3840 x 2160 piksel
Samsung AMOLED VESA DisplayHDR 400, 100% DCI-P3
X-Rite Renk Kalibrasyonu ve Pantone Onaylı ekran
İşlemci: Intel Core i7-11800H
Ekran kartı: Nvidia RTX 3070 Max-Q
Bellek: 2x 16 GB DDR4 3200 MHz
Depolama: 1x PCIe 4.0 M.2 SSD + 1x PCIe 4.0 M.2 SSD
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Dizüstü Bilgisayar
HONOR MagicBook X 15, Hafif ve Şık Tasarımıyla Türkiye’de
HONOR’un yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook X 15, hafif alüminyum kasası ve şık tasarımıyla öne çıkmayı başarıyor. 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanılabilme özelliğine sahip olan dizüstü, göz sağlığını koruyan FullView ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor.
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HONOR, MagicBook dizüstü bilgisayar serisinden HONOR MagicBook X 15’i Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. Gücünü Intel® Core i5-10210U işlemciden alan HONOR MagicBook X 15, hafif ve kompakt yapısıyla aynı anda birden fazla görevi tamamlayabilmenizi sağlayan özelliklere sahip.
HONOR MagicBook X 15, 10,5 saatlik batarya ömrüne sahip olmasının yanı sıra 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanım imkânı da sunduğunu duyuruyor. USB-C girişi ile gelen MagicBook X 15, sadece bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor.
İçindekiler
FullView Ekran Teknolojisi
15,6 inç boyutunda ekrana sahip olan cihaz, Eye Comfort HONOR FullView ekrana sahip. Özellikle canlı renkleri ve gerçekçi görselleriyle kullanıcıların ekrandaki her detayı yakalamalarına imkân sağlıyor. Sol ve sağda 5.3mm’lik ince çerçeveyle çevrili yüzde 87’lik ekran/gövde oranı sunan ekran karşısında uzun süre vakit geçirenler için Düşük Mavi Işık ve Titreşim Yapmayan Ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalarına sahip. DC ışık azaltma teknolojisini de barındıran HONOR MagicBook X 15, tüm bu özellikleriyle uzun bir iş gününde bile kullanıcıların göz sağlığını koruyacağını belli ediyor.
Hafif ve Şık Tasarım Özellikleri
MagicBook X 15, 1,56 kg ağırlığa ve 16,9 mm’lik ultra ince, tasarım özellikleriyle hafif ve şık bir görüntü yakalıyor. 1920×1080 çözünürlüklü LCD ekrana sahip cihaz ekran üzerindeki kaplama sayesinde parlamayı azaltırken direkt gün ışığında bile kaliteli görseller sunmayı ihmal etmiyor. Uzay Grisi renginde satışa çıkan dizüstü bilgisayar, şık alüminyum kasasıya sahip. HONOR MagicBook X 15, Intel Core i5-10210U işlemciyle birden fazla görevi aynı anda başarıyla tamamlayabiliyor. Dizüstü bilgisayar, yüksek yoğunluklu ve ince fan yapraklarıyla ısı dağıtımını yayıp, aşırı ısınma yapmadan akıcı bir soğutma performansı sergiliyor.
Çoklu Ekran Özelliği
HONOR MagicBook X 15’in çoklu-ekran özelliğiyle akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınızla çalışmak oldukça kolaylaşıyor. Basit bir tuş dokunuşuyla HONOR akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınız arasında bağlantı kurabilir ve bilgisayarınızda akıllı telefonunuzun ekranını görebilirsiniz. Ayrıca dosyaları sürükle-bırak şeklinde aktarabilirsiniz. Ayrıca HONOR MagicBook X 15’in güç tuşunda yer alan parmak izi okuyucusu sayesinde de hızlı ve güvenli bir şekilde profilinize giriş yapabilirsiniz.
HONOR MagicBook X 15, Vatan Bilgisayar mağazaları ve online satış kanallarında 6.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
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