Öğrenciler ve Fiyat/Performans Arayanlara Müjde! | Honor MagicBook X15

Honor MagicBook X15 incelemesiyle karşınızdayız. Honor’un Türkiye pazarına sunduğu ilk dizüstü bilgisayar modeli olan MagicBook X15’in detayları videomuzda!

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Honor MagicBook X15, tasarımsal olarak sade ve şık hatlarıyla dikkat çekiyor. Sadece 16,9 mm inceliğinde ve 1,56 kg ağırlığında olan cihaz, rahat taşınabilir ve sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Klasik bir sırt çantasına dahi girebilen laptop, 15 inç bilgisayarlara göre bile daha az yer kaplamasıyla mobilitede zirveye oynamış.

15,6 inç boyutundaki Full HD çözünürlüğüne sahip FullView ekranı, 5,3 mm değerindeki ince çerçeveleriyle beraber geliyor. Bu sayede ekran deneyimini üst seviyelere çıkaran model, %87’lik bir ekran oranı ile oldukça iddialı. Ayrıca TÜV Rheinland tarafından Flicker-Free ve Düşük Mavi Işık sertifikasına da sahip. Bu sayede saatlerce bilgisayar başında ders ya da iş için oturduğunuzda göz sağlığınızı korumada katkı sağlıyor.

Hem şık hem güçlü

Güç tarafına geldiğimizde Intel Core i5-10210U işlemcisine sahip olan cihaz, Intel UHD Graphics grafik birimi ile geliyor. Bu da hem uzun saatler boyunca kullanım hem de gerekli performansı sağlayabilen bir detay olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda 8 GB bellek ve 512 GB depolama alanına sahip olan MagicBook X15, rahatlıkla işlerinizi yapabilecek kapasiteye de sahip. Bu açıdan bakığımızda internette gezinme, Microsoft Office programları kullanımı, dizi ve film izleme gibi durumları rahatlıkla yapabilecek olan MagicBook X15, Adobe programları ve bazı oyunları da rahat oynatabilecek yapıda.

Bağlantı konusunda 1 USB-C, 2 adet 1’i 3.0 olan Tip-A bağlantısı, HDMI ve 3,5 mm kulaklık girişi de sunan Honor MagicBook X15, bu noktada bol bol bağlantı seçeneğiyle beraber ekstra ihtiyaçlarınıza da cevap veriyor. Bu sayede bağlantıları az tutup ekstra bir çoklayıcı gereksinimi de ortadan kalkıyor. İkinci ekran gereksinimlerinizde bulunan HDMI yuvası ile kolayca çoklu ekran deneyimi yaşayabileceksiniz.

Uzun süren batarya ömrü

56 Wh batarya ile bir günü rahat çıkarabilecek yapıdaki bilgisayar, 65 Watt şarj desteğiyle beraber 1 saatte %70 şarj olurken, gerekli anlarda yarım saatte yarım günü çıkarabilecek hızlı şarj teknolojisine de sahip. Şahsen kullandığım dönemde bir iş günü boyunca tüm işlerimi rahatlıkla yapmama yardımcı olduğunu belirtmem gerek. Hızlı şarj desteğinin de olması ve tip-c bağlantısından şarj olması ise önemli bir artısı. Böylece çantanızda tek şarj aleti taşıyarak telefon, tablet ve bilgisayarınız için ayrı ayrı ürünler taşımanız gerekmeyecek.

Windows 10 ile kutudan çıkması, parmak izi okuma ile güvenlik konusunda ön planda olması da önemli bir artı. Son olarak Honor markalı telefonlarla ortak çalışabilen üründe çoklu ekranda çalışma teknolojisi de mevcut. Bu sayede Honor telefonunuzun ekranını kolayca ekrana yansıtıp kullanabilirsiniz. Bu özellik fazlasıyla kullanışlı. Çünkü işte ya da farklı bir yerde çalışırken telefonunuza gelen bildirimleri rahatça görebilme, sosyal medya hesaplarınızı telefondaki gibi kullanmak gibi alışkanlıklarınıza kolayca cevap veriyor. Hatta telefondan bilgisayara ya da bilgisayardan telefona veri aktarımını da sadece sürükle-bırak metodu ile halledebilirsiniz.

Bir diğer yandan klavyeye gömülü kamera ile gizliliğe katkı sağlaması da oldukça önemli. Uzaktan bilgisayarınıza erişilmesi durumunda dahi kamerayı bantlamak gibi bir derdi ortadan kaldıran kamera sistemi, MagicBook X15’i oldukça güvenli bir hale getiriyor.

Sonuç olarak Honor MagicBook X15, öğrenciler başta olmak üzere günlük kullanım ihtiyaçlarına uygun fiyatlı bir laptop arayanlar için en güzel örneklerden biri olmayı başarıyor. Fiyat olarak da oldukça iddialı konumda olan cihaz, okul öncesi dönemde tercih edilebilecek fiyat ve performans oranı oldukça yüksek cihazların başında geliyor.