Honor, birçok ekosistem ürünü ardından HONOR MagicBook X15 ile dizüstü bilgisayar pazarına giriş yaptı. Tam fiyat/performans ve şık bir ürün olan X15, günlük kullanım, ofis kullanımı ve öğrenciler için tam ideal performans sunabiliyor.

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HONOR MagicBook X15 ile Tüm İşlerinizi Kolayca Halledin

357,3 mm uzunluğunda 229,5 mm eninde ve sadece 16,9 mm kalınlığında olan MagicBook X15, ağırlık tarafında 1,5 kg ile oldukça taşınabilir yapıda. Ki bu kadar hafif ve ince olmasına rağmen alüminyum kasa ile geliyor. Yani oldukça sağlam. Alüminyumun mukavemeti aynı zamanda ısı konusunda da cihazdaki ısının dağılmasında oldukça yardımcı oluyor.

Göz sağlığınızı koruyan ekran

Ekrana bakınca 15,6 inçlik geniş bir ekran bizleri karşılıyor. Full HD çözünürlüğündeki ekran 5,3 mm ince çerçeveleri ile ekrana baktığınızda neredeyse sadece ekran görüyor olmak da kullanım açısından oldukça avantajlı. Bu sayede %87 ekran çerçeve oranı sunan X15, göz sağlığınızı da koruyor.

TÜV Rheinland tarafından flicker-free ve düşük mavi ışık sertifikası sunan HONOR MagicBook X15, iş ya da okul kullanımlarında not yazarken ya da herhangi bir sebep ile ekran başında fazla kalmanız gerekirse göz sağlığınızı koruyabilecek yapıda olması ise oldukça önemli. Dijital yaşamda sürekli ekranlara baktığımız bu devirde göz sağlığınızı koruyan bir marka görmek güzel.

İstediğin güç elinde

Güç tarafına geçtiğimizde elimizde Intel Core i5 10210U işlemcisi ile geliyor. Günlük kullanımda ihtiyacınız olan her şeyi karşılayabilecek bu işlemci, Office ve Adobe programları gibi birçok ihtiyacınız olacak programların da çok rahat üstesinden geliyor. Grafik kanadında Intel UHD Grafik Birimi’ni kullanan MagicBook X15, LOL vb. oyunları da kolayca oynayabilecek kadar güce sahip. Yani bir bilgisayardan beklediğiniz ne varsa, fiyatı da uygun olacak şekilde bu cihazda yer alıyor.

Buna 8 GB bellek ve 512 GB depolamayla eşlik edildiğini görmek de oldukça iyi. Günümüzde 8 GB altı bellekler yetersiz kalabilir ve 8 GB da oldukça yeterli yapıda. 512 GB ise dosyalarınız için geniş depolama alanı demek.

Bol bağlantı ve uzun kullanım

Dizüstü bilgisayar dendiğinde akla elbette tanışabilir bir cihaz geliyor. Yani istediğiniz yerde çalışabilmeli, istediğiniz zaman keyfini herhangi bir yerde çıkarabilmelisiniz. Bu doğrultuda geliştirildiği çok belli olan HONOR MagicBook X15, bol bol bağlantı girişleri ve uzun batarya ömrü sunuyor.

Sadece yarım saatte yarım gün boyunca gidebilecek şarj doluluğuna ulaşabilen X15, 65 Watt değerindeki şarj aletiyle de küçük ve taşınabilir bir cihaz oluyor. Çünkü bu şarj aleti cihazı Tip-C bağlantısından şarj ediyor. Günümüzde birçok tablet ve telefonun da bu girişi desteklediğinizi düşünürsek çantanızda tek şarj aleti ile tüm cihazlarınızı gerektiğinde en hızlı şekilde şarj edebilirsiniz.

Bağlantı yuvalarında ise bir adet USB-C, 1’i USB 3.0 olmak üzere 2 normal USB portu, 1 HDMI ve bir de kulaklık girişi sunan MagicBook X15, kolay kullanım noktasında harici depolama birimi, fare hatta ikinci ekran bağlamak istediğinizde bir çoğaltıcı gereksinimine kalmadan tüm ihtiyaçlarınızı kasasında toplamış durumda.

Hem kullanışlı hem güvenli

HONOR MagicBook X15 tüm bu avantajlarına ek olarak güvenlik noktasında da yanınızda. Klavyeye gizlenebilen kamerası ile uzaktan kimsenin erişemeyeceği, erişse dahi sizi göremeyeceği tarzı ile oldukça akılcı yaklaşıldığı görülüyor. Yani bantlamanız gereken bir yer X15’te bulunmuyor. Bir diğer yandan güç tuşuna entegre parmak izi sensörü de mevcut. Bu sayede cihazınızın güvenliğini biyometrik seviyeye taşımayı başarıyor. Aynı zamanda giriş ekranında şifre girerek zaman da kaybetmeden saniyeler içerisinde ana ekranınıza ulaşabilirsiniz.

Genel olarak baktığımızda MagicBook X15 günlük hayatta ihtiyacınız olan her şeye sahip. Kolay kullanım ve taşınabilirliğin ön planda olduğu, iş, ev ve okul ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecek bir ürün olmuş.

Aşağıdaki videodan HONOR MagicBook X15’in detaylı incelemesini izleyebilirsiniz.

Detaylı bilgi ve satın almak için; https://hwp.to/MagicBookX15