Dizüstü Bilgisayar
HONOR MagicBook X15 ile Tüm İşlerinizi Kolayca Halledin
Honor, birçok ekosistem ürünü ardından HONOR MagicBook X15 ile dizüstü bilgisayar pazarına giriş yaptı. Tam fiyat/performans ve şık bir ürün olan X15, günlük kullanım, ofis kullanımı ve öğrenciler için tam ideal performans sunabiliyor.
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İçindekiler
HONOR MagicBook X15 ile Tüm İşlerinizi Kolayca Halledin
357,3 mm uzunluğunda 229,5 mm eninde ve sadece 16,9 mm kalınlığında olan MagicBook X15, ağırlık tarafında 1,5 kg ile oldukça taşınabilir yapıda. Ki bu kadar hafif ve ince olmasına rağmen alüminyum kasa ile geliyor. Yani oldukça sağlam. Alüminyumun mukavemeti aynı zamanda ısı konusunda da cihazdaki ısının dağılmasında oldukça yardımcı oluyor.
Göz sağlığınızı koruyan ekran
Ekrana bakınca 15,6 inçlik geniş bir ekran bizleri karşılıyor. Full HD çözünürlüğündeki ekran 5,3 mm ince çerçeveleri ile ekrana baktığınızda neredeyse sadece ekran görüyor olmak da kullanım açısından oldukça avantajlı. Bu sayede %87 ekran çerçeve oranı sunan X15, göz sağlığınızı da koruyor.
TÜV Rheinland tarafından flicker-free ve düşük mavi ışık sertifikası sunan HONOR MagicBook X15, iş ya da okul kullanımlarında not yazarken ya da herhangi bir sebep ile ekran başında fazla kalmanız gerekirse göz sağlığınızı koruyabilecek yapıda olması ise oldukça önemli. Dijital yaşamda sürekli ekranlara baktığımız bu devirde göz sağlığınızı koruyan bir marka görmek güzel.
İstediğin güç elinde
Güç tarafına geçtiğimizde elimizde Intel Core i5 10210U işlemcisi ile geliyor. Günlük kullanımda ihtiyacınız olan her şeyi karşılayabilecek bu işlemci, Office ve Adobe programları gibi birçok ihtiyacınız olacak programların da çok rahat üstesinden geliyor. Grafik kanadında Intel UHD Grafik Birimi’ni kullanan MagicBook X15, LOL vb. oyunları da kolayca oynayabilecek kadar güce sahip. Yani bir bilgisayardan beklediğiniz ne varsa, fiyatı da uygun olacak şekilde bu cihazda yer alıyor.
Buna 8 GB bellek ve 512 GB depolamayla eşlik edildiğini görmek de oldukça iyi. Günümüzde 8 GB altı bellekler yetersiz kalabilir ve 8 GB da oldukça yeterli yapıda. 512 GB ise dosyalarınız için geniş depolama alanı demek.
Bol bağlantı ve uzun kullanım
Dizüstü bilgisayar dendiğinde akla elbette tanışabilir bir cihaz geliyor. Yani istediğiniz yerde çalışabilmeli, istediğiniz zaman keyfini herhangi bir yerde çıkarabilmelisiniz. Bu doğrultuda geliştirildiği çok belli olan HONOR MagicBook X15, bol bol bağlantı girişleri ve uzun batarya ömrü sunuyor.
Sadece yarım saatte yarım gün boyunca gidebilecek şarj doluluğuna ulaşabilen X15, 65 Watt değerindeki şarj aletiyle de küçük ve taşınabilir bir cihaz oluyor. Çünkü bu şarj aleti cihazı Tip-C bağlantısından şarj ediyor. Günümüzde birçok tablet ve telefonun da bu girişi desteklediğinizi düşünürsek çantanızda tek şarj aleti ile tüm cihazlarınızı gerektiğinde en hızlı şekilde şarj edebilirsiniz.
Bağlantı yuvalarında ise bir adet USB-C, 1’i USB 3.0 olmak üzere 2 normal USB portu, 1 HDMI ve bir de kulaklık girişi sunan MagicBook X15, kolay kullanım noktasında harici depolama birimi, fare hatta ikinci ekran bağlamak istediğinizde bir çoğaltıcı gereksinimine kalmadan tüm ihtiyaçlarınızı kasasında toplamış durumda.
Hem kullanışlı hem güvenli
HONOR MagicBook X15 tüm bu avantajlarına ek olarak güvenlik noktasında da yanınızda. Klavyeye gizlenebilen kamerası ile uzaktan kimsenin erişemeyeceği, erişse dahi sizi göremeyeceği tarzı ile oldukça akılcı yaklaşıldığı görülüyor. Yani bantlamanız gereken bir yer X15’te bulunmuyor. Bir diğer yandan güç tuşuna entegre parmak izi sensörü de mevcut. Bu sayede cihazınızın güvenliğini biyometrik seviyeye taşımayı başarıyor. Aynı zamanda giriş ekranında şifre girerek zaman da kaybetmeden saniyeler içerisinde ana ekranınıza ulaşabilirsiniz.
Genel olarak baktığımızda MagicBook X15 günlük hayatta ihtiyacınız olan her şeye sahip. Kolay kullanım ve taşınabilirliğin ön planda olduğu, iş, ev ve okul ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecek bir ürün olmuş.
Aşağıdaki videodan HONOR MagicBook X15’in detaylı incelemesini izleyebilirsiniz.
Detaylı bilgi ve satın almak için; https://hwp.to/MagicBookX15
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Dizüstü Bilgisayar
Öğrenciler ve Fiyat/Performans Arayanlara Müjde! | Honor MagicBook X15
Honor MagicBook X15 incelemesiyle karşınızdayız. Honor’un Türkiye pazarına sunduğu ilk dizüstü bilgisayar modeli olan MagicBook X15’in detayları videomuzda!
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İçindekiler
Öğrenciler ve Fiyat/Performans Arayanlara Müjde! | Honor MagicBook X15
Detaylı bilgi ve satın almak için; https://hwp.to/MagicBookX15
Honor MagicBook X15, tasarımsal olarak sade ve şık hatlarıyla dikkat çekiyor. Sadece 16,9 mm inceliğinde ve 1,56 kg ağırlığında olan cihaz, rahat taşınabilir ve sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Klasik bir sırt çantasına dahi girebilen laptop, 15 inç bilgisayarlara göre bile daha az yer kaplamasıyla mobilitede zirveye oynamış.
15,6 inç boyutundaki Full HD çözünürlüğüne sahip FullView ekranı, 5,3 mm değerindeki ince çerçeveleriyle beraber geliyor. Bu sayede ekran deneyimini üst seviyelere çıkaran model, %87’lik bir ekran oranı ile oldukça iddialı. Ayrıca TÜV Rheinland tarafından Flicker-Free ve Düşük Mavi Işık sertifikasına da sahip. Bu sayede saatlerce bilgisayar başında ders ya da iş için oturduğunuzda göz sağlığınızı korumada katkı sağlıyor.
Hem şık hem güçlü
Güç tarafına geldiğimizde Intel Core i5-10210U işlemcisine sahip olan cihaz, Intel UHD Graphics grafik birimi ile geliyor. Bu da hem uzun saatler boyunca kullanım hem de gerekli performansı sağlayabilen bir detay olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda 8 GB bellek ve 512 GB depolama alanına sahip olan MagicBook X15, rahatlıkla işlerinizi yapabilecek kapasiteye de sahip. Bu açıdan bakığımızda internette gezinme, Microsoft Office programları kullanımı, dizi ve film izleme gibi durumları rahatlıkla yapabilecek olan MagicBook X15, Adobe programları ve bazı oyunları da rahat oynatabilecek yapıda.
Bağlantı konusunda 1 USB-C, 2 adet 1’i 3.0 olan Tip-A bağlantısı, HDMI ve 3,5 mm kulaklık girişi de sunan Honor MagicBook X15, bu noktada bol bol bağlantı seçeneğiyle beraber ekstra ihtiyaçlarınıza da cevap veriyor. Bu sayede bağlantıları az tutup ekstra bir çoklayıcı gereksinimi de ortadan kalkıyor. İkinci ekran gereksinimlerinizde bulunan HDMI yuvası ile kolayca çoklu ekran deneyimi yaşayabileceksiniz.
Uzun süren batarya ömrü
56 Wh batarya ile bir günü rahat çıkarabilecek yapıdaki bilgisayar, 65 Watt şarj desteğiyle beraber 1 saatte %70 şarj olurken, gerekli anlarda yarım saatte yarım günü çıkarabilecek hızlı şarj teknolojisine de sahip. Şahsen kullandığım dönemde bir iş günü boyunca tüm işlerimi rahatlıkla yapmama yardımcı olduğunu belirtmem gerek. Hızlı şarj desteğinin de olması ve tip-c bağlantısından şarj olması ise önemli bir artısı. Böylece çantanızda tek şarj aleti taşıyarak telefon, tablet ve bilgisayarınız için ayrı ayrı ürünler taşımanız gerekmeyecek.
Windows 10 ile kutudan çıkması, parmak izi okuma ile güvenlik konusunda ön planda olması da önemli bir artı. Son olarak Honor markalı telefonlarla ortak çalışabilen üründe çoklu ekranda çalışma teknolojisi de mevcut. Bu sayede Honor telefonunuzun ekranını kolayca ekrana yansıtıp kullanabilirsiniz. Bu özellik fazlasıyla kullanışlı. Çünkü işte ya da farklı bir yerde çalışırken telefonunuza gelen bildirimleri rahatça görebilme, sosyal medya hesaplarınızı telefondaki gibi kullanmak gibi alışkanlıklarınıza kolayca cevap veriyor. Hatta telefondan bilgisayara ya da bilgisayardan telefona veri aktarımını da sadece sürükle-bırak metodu ile halledebilirsiniz.
Bir diğer yandan klavyeye gömülü kamera ile gizliliğe katkı sağlaması da oldukça önemli. Uzaktan bilgisayarınıza erişilmesi durumunda dahi kamerayı bantlamak gibi bir derdi ortadan kaldıran kamera sistemi, MagicBook X15’i oldukça güvenli bir hale getiriyor.
Sonuç olarak Honor MagicBook X15, öğrenciler başta olmak üzere günlük kullanım ihtiyaçlarına uygun fiyatlı bir laptop arayanlar için en güzel örneklerden biri olmayı başarıyor. Fiyat olarak da oldukça iddialı konumda olan cihaz, okul öncesi dönemde tercih edilebilecek fiyat ve performans oranı oldukça yüksek cihazların başında geliyor.
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Dizüstü Bilgisayar
4K OLED ekranlı iş istasyonu! | Gigabyte AERO 15 OLED XD incelemesi
AERO 15 OLED XD modeli incelemesiyle karşınızdayız. Gigabyte’ın geçtiğimiz sene Türkiye pazarına giriş yaptığı laptop modelleri yenilendi.
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4K ekranlı iş istasyonu! | Gigabyte AERO 15 OLED XD incelemesi
4K ekranıyla dikkat çeken Gigabyte’ın AERO 15 OLED serisi Intel 11. nesil Core i7 işlemcisi ile yenilendi. İnce, şık, taşınabilir ve bir o kadar da performanslı yapıda olan AERO 15 OLED, profesyonel kullanımlarınızda oldukça iyi sonuçlar verebilecek yapıda. Oyun istediğinizde de karşılığiını verebilecek olan AERO 15 OLED, farklı bir deneyim vadediyor.
Gigabyte AERO 15 OLED XD özellikleri
Boyut: 356 x 25 x 213 mm
Ağırlık: 2,3 kg
Ekran: 15,6 inç 3840 x 2160 piksel
Samsung AMOLED VESA DisplayHDR 400, 100% DCI-P3
X-Rite Renk Kalibrasyonu ve Pantone Onaylı ekran
İşlemci: Intel Core i7-11800H
Ekran kartı: Nvidia RTX 3070 Max-Q
Bellek: 2x 16 GB DDR4 3200 MHz
Depolama: 1x PCIe 4.0 M.2 SSD + 1x PCIe 4.0 M.2 SSD
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