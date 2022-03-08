HONOR MagicBook 16 ile İş ve Eğlence Bir Arada

İş ve okul hayatımızda kullandığımız dizüstü bilgisayarları aynı zamanda film izlerken ya da sosyal medyada gezinirken kullanabiliyoruz. Peki ya oyun oynarken? İş bilgisayarlarımızda da rahatlıkla oynayabileceğimiz oyunları sizin için sıraladık.

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Taşınabilir olması sayesinde her yerde kullanım imkanı sunan dizüstü bilgisayarlar, hayatın her alanında bize kolaylık sağlıyor. İş, okul ve gündelik hayatta kullandığımız programların yanı sıra HONOR MagicBook 16, sahip olduğu performansıyla birbirinden güzel oyunları da dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman oynamanıza imkan tanıyor.

Oyun bilgisayarlarına ihtiyaç duymadan, HONOR MagicBook 16 ile oynayabileceğiniz çeşitli oyunları sizler için derledik. Yoğun tempodan bunaldığınız anlarda bu ve benzeri oyunlarla keyifli vakit geçirebilir, moralinizi yükseltebilirsiniz.

PUBG Battlegrounds

İlk oyunumuz ülkemizde de fazlasıyla popüler olan PUBG Battlegrounds. 100 oyuncunun paraşütle atladığı ve kıyasıya bir mücadeleye girdiği yapım özellikle aksiyon konusundaki beklentinizi karşılayacak dinamiklere sahip. Tek başınıza ya da ekip olarak oynayabileceğiniz oyun, düşük grafik ayarlarında kare saniye hızında iyi bir performans sağlarken 20 – 30 dakikalık oyun süresi ile çok fazla zamanınızı da almıyor.

Frostpunk

Tabi işin içerisine bilgisayar oyunları girince listeye bir strateji, simülasyon oyunu katmamak olmaz. Frostpunk kıyamet sonrası senaryosunu oyuncuların yapacağı bazen stratejik bazen de acımasız seçimler ile taçlandıran bir şehir yönetme oyunu. Halkınızı hayatta tutabilmek için keşif birlikleri oluşturacağınız, -100 dereceyi aşan soğuklara karşı sert önlemler alacağınız ve sonradan çıkan içerikleri ile zenginleşmeye devam eden bir oyun. Strateji, simülasyon türünü seviyorsanız iki mail arasında kuracağınız bir ısı jeneratörü halkınızın bu soğuklara karşı bir nebze de olsun umutlanmasını sağlayabilir.

Minecraft

Yılların eskitemediği Minecraft, hala sunduğu özgürlük ve oynanış dinamikleri ile büyük bir eğlence vaat ediyor. Uçsuz bucaksız bir dünyada keşfe çıktığımız ve dilediğimiz gibi şekil verdiğimiz bu dünyada hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla vakit geçirmek oldukça eğlenceli. Üstelik zaman sınırı olmadığı için ufak boşluklarda bile bu dünya ziyaretinizi bekliyor olacak.

Disco Elysium

Listeye hikaye anlatımı konusunda oldukça iddialı ve bol ödüllü bir oyun da koymak istedik. Disco Elysium büyük bir savaşın ardından yaralarını sarmaya çalışan bir şehirde, önemli bir cinayeti çözmeye çalışan bir dedektifin hikayesini bizlere sunuyor. Aksiyon içermemesine rağmen diyalog yapısı, olay örgüsü ve sanat tasarımı ile öne çıkan Disco Elysium’un resmi Türkçe altyazı çevirisinin de yapıldığını belirtelim.

Football Manager

Futbol fanatiklerinin uğrak noktası olan Football Manager oyunları hem dinamikleri hem de süre sıkıntısı olmaması sebebiyle iş bilgisayarları için oldukça uygun bir tercih oluyor. Futbolcu seçimleri yapmak, transfer peşinde koşmak ve takımın başarısı için klavye başında ter dökmek sizi yoğun iş ve okul temposundan biraz da olsa uzaklaştırabilir.

Counter Strike: Global Offensive

Counter Strike: Global Offensive ya da bilinen adıyla CS: Go özellikle rekabete dayalı oyunları sevenler için vazgeçilmeyen yapımlardan birisi. Raund bazlı oynanışı, hızlı, aksiyon dolu ve çabuk biten oyun süresi ile aslında iş bilgisayarlarında da rahatça oynayabileceğiniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz bir deneyim sunuyor.

Hearthstone

Aslında bu başlık altına Hearthstone, Yu-Gi-Oh, Gwent ya da Magic the Gathering gibi size hitap eden birçok farklı kart oyununu ekleyebiliriz. Hearthstone ise başarılı seslendirmeleri, dinamikleri ve özellikle animasyon yapısı ile diğer kart oyunlarından sıyrılan yapım ve aynı zamanda cross play özelliğiyle de dikkat çekiyor. Yola çıktığınızda belki de telefonunuzda başladığınız bir arena mücadelesinin sonraki turlarını iş bilgisayarınızdan yapabilirsiniz. Üstelik 10 – 15 dakikalık oyun süresi ile vereceğiniz molalarda da oynamak için birebir.

League of Legends

Ülkemizde oldukça popüler olan oyunlardan league of Legends, vereceğiniz molalara farklı oyun modları ile ön plana çıkıyor. vaktiniz bolsa Sihirdar Vadisi’ne adım atabilir ve ister tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınız ile beşe beş bir mücadeleye girişebilirsiniz. Daha kısıtlı sürelerde Aram modunun karmaşasına dalabilir ya da taktiksel bir oynanış istiyorsanız Teamfight Tactics modunda vakit geçirebilirsiniz.

Hem iş hem eğlence HONOR MagicBook 16 ile aynı anda

İş ya da okul yaşantınızda kullanabileceğiniz HONOR Magicbook 16 ise AMD Ryzen™ 5600H işlemcisi, HONOR FullView 16,1 inç IPS ekranı, %100 sRGB renk gamı ve 300 nit parlaklık seviyesi ile tüm bu oyunları rahatça oynayabileceğiniz bir performans sunuyor. Sadece 1,84 kg ağırlığında olmasıyla rahat bir taşınabilirlikte sunan HONOR Magicbook 16, boş anlarınızda oyun oynamak isteyen kullanıcılar ve mobilite arayanlar için ideal bir ergonomi de sunuyor.

NFC özelliği dışında uzun pil ömrü sunan dizüstü bilgisayar, günlük ofis işleri için 8 saate kadar güç sağlayan ve 8,8 saate kadar 1080P video oynatmayı destekleyen 56 Wh pile sahip. Yeni 65W taşınabilir şarj cihazı ile HONOR MagicBook 16, 30 dakika içinde yüzde 50’ye kadar, yaklaşık 1,5 saatte ise yüzde 100’e kadar şarj edilebiliyor.