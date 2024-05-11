Son dönemlerin en popüler telefonu Samsung Galaxy A55 yerine alınabilecek 5 telefon’u Ersin listeledi.

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Selam Arkadaşlar, Ersin ben.

Kanalımızda birkaç hafta içinde Samsung Galaxy A55 ile ilgili birçok video yayınladık. Samsung’un özellikle Galaxy A52 sayesinde A serisine olan ilgiyi arttırdığının farkındayız. O nedenle Galaxy A55 ile ilgili yayınladığımız videolara da büyük talep oldu, yorumlarında birçok şey tartışıldı; her zaman olduğu gibi bazıları tarafından Samsung düşmanı olmakla, bazıları tarafındansa Samsung’u övmekle suçlandık :)

Açıkça söylemek gerekirse ben Samsung’un bu yıl Galaxy A55 ile iyi bir iş çıkardığını düşünmüyorum. Ne cihazı ne de ülkemizdeki satış fiyatını beğenmedim.

Ancak şu da bir gerçek ki sadece markası Samsung olduğu için gidip Samsung telefon alanlar var. O nedenle de Eren’in çektiği “Samsung Galaxy A55 Almak İçin 5 Neden!” ve “Samsung Galaxy A55 Almamak İçin 5 Neden!” videolarını çok beğendim. Öyle ya sadece bu iki videoyu izleyen biri bile Galaxy A55’in zayıf ve güçlü yönlerini kolayca anlayabilir.

Kanalımızda yayınlanan Galaxy A55 videolarına ben de bu içerikle katkıda bulunmak istedim.

Bu videoda asıl amaç A55’in Mayıs 2024 başındaki satış fiyatından yola çıkarak benzer rakamlara hangi telefonların satın alınabileceğini özetlemek.

Herhangi bir e-ticaret sitesinde fiyata göre sıralama yaptığınızda karşınıza çıkacak onlarca telefon arasında kaybolmadan, Galaxy A55 ile bence en mantıklı rakiplerini kıyaslamanızı sağlamak.

Umarım Samsung Galaxy A55 almayı düşünen takipçilerimize fikir vermeyi başarabilmişimdir. Öyle ya bence hangi ürünü almaya karar verirseniz verin artılarını ve eksilerini bilmeniz gerekiyor. Üstelik bu sadece cep telefonu için değil para verdiğimiz tüm ürün ve hizmetler için geçerli…

Bu noktadan bakınca Galaxy A55 almayı düşünen ama kafasında bazı soru işaretleri olan takipçilerimizin bu videoyu izledikten sonra Galaxy A55 almaya (veya tam tersi olarak almamaya) karar vermeleri durumunda bu videonun işe yaradığını düşünebiliriz.

İyi seyirler dilerim.

Bu arada ofisimizi telefonla arayan bir takipçimiz Samsung Galaxy A55’teki eSIM desteğinden videolarımızda bahsetmediğimizi söyleyip, sitemlerini iletti.

Ben de kendisine bu konuda katılıyorum. Bence eSIM şu an ülkemizde sınırlı bir kullanım alanına sahip olsa da destekleyen telefonların videolarında bu özellikten bahsetmemiz lazım. Mesela ben de bu videoda bahsetmedim :(

;Kanalımzda yayınlanan Samsung Galaxy A55 videoları sıralı tam listesi şöyle:

Samsung Galaxy A55 5G Kutu Açılışı | En iyi orta üst segment olabilir mi? – https://youtu.be/HRptG6fTask

Samsung Galaxy A55 5G PUBG Mobile ve GTA: San Andreas 2024 Oyun Testi | Exynos 1480 – https://youtu.be/woPd7Zdwg9E

Samsung Galaxy A55 5G İnceleme | Orta segmentin premium telefonu! – https://youtu.be/yC0Wnayvq3A

Samsung Galaxy A55 Almamak İçin 5 Neden! – https://youtu.be/CduceO-z1L4

POCO X6 Pro vs Samsung Galaxy A55 | Hangi telefon daha iyi? – https://youtu.be/f9AYNUwfof8

Samsung Galaxy A55 Almak İçin 5 Neden! – https://youtu.be/KJDoKnbhg1g