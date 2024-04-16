Bu videoda HONOR markasının ülkemizde en çok merak edilen telefonu Magic6 Pro’yu kutusundan çıkarıyoruz ve detaylarına yakından bakıyoruz.

HONOR Magic6 Pro Teknik Özellikleri:

Tasarım: 162.5 x 75.8 x 8.9 mm 229 gram

Ekran: 6.8 inç LTPO OLED, 1 milyar renk, HDR, 120Hz, 5000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM/Depolama: 12GB/512GB

Kamera:50MP + 180MP + 50MP / 50MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 5600 mAh

Şarj: 80W

Ağ Bağlantıları: WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

Peki siz HONOR Magic6 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce fiyatı ne kadar olacak? Hangi fiyat bandında olursa satın almayı düşünürsünüz? Tüm görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

HONOR Magic6 Pro 24 saatlik deneyim: https://youtu.be/x7Odmuh6Ujs

HONOR Magic6 Pro İnceleme: https://youtu.be/QTVDgbo0fgE

HONOR Magic6 Pro vs Apple iPhone 15 Pro Max: https://youtu.be/VVQDm0ZINSQ

HONOR Magic 6 Pro DXOMARK: https://youtu.be/4pRdK-u4yII

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