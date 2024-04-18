HONOR, ülkemizde Magic V2 sonrasında amiral gemisi segmentinde çok iddialı bir model ile giriş yaptı. Magic6 Pro, Çin’de ve Avrupa’da da büyük ilgiyle karşılanmışken, ülkemizde de bu modelin satışa çıkmasını bekleyen bir çok kişi vardı. Şimdi ise HONOR Magic6 Pro, Türkiye’de 59.999 TL fiyatla satışa çıktı.

Peki HONOR Magic6 Pro almaya değer bir telefon mu? Satın alma kararını etkileyen nedenleri neler olabilir? Bu videoda Eren HONOR Magic6 Pro satın almak için 5 neden belirledi. Siz HONOR Magic6 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce sunduklarıyla ve 59.999 TL fiyatla ülkemizde ilgi görecek bir model mi? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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