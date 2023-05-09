HONOR Magic5 Pro incelemesi öncesi markanın en güçlü amiral gemisinin kamera performansına göz atıyoruz.
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HONOR Magic5 Pro Nasıl Fotoğraf ve Video Çekiyor?
Not: Bu videoda kullanılan HONOR Magic5 Pro modeli inceleme örneği olarak HONOR Türkiye tarafından temin edilmiştir.
HONOR Magic5 Pro Özellikleri
- Boyut: 162,9 x 76,7 x 8,8 mm
- Ağırlık: 219 gram
- Ekran: 6,81 inç QHD+ LTPO OLED 120 Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- Grafik: Adreno 740
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 512 GB
- Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP + 3D TOF
- Ön Kamera: 12 MP + 3D TOF
- Video: 4K HDR10 / 10 bit
- Bağlantı: Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC
- Batarya: 5100 mAh
- Şarj: 66 Watt / 50 Watt Kablosuz
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