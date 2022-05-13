Yakın bir zamana kadar Huawei’nin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren HONOR, artık faaliyetlerine kendi başına devam ediyor ve birçok pazarda kendine önemli bir yer edinmiş durumda. Firmanın yeni amiral gemisi olan HONOR Magic4 Pro ise geçtiğimiz Şubat ayında Barselona’da düzenlenen MWC 2022 etkinliğinde tanıtılmış ve tanıtımın üzerinden yaklaşık 1 aylık bir süre geçtikten sonra Çin’de cihazın satışları başlamıştı. Geçtiğimiz gün yapılan açıklama ile, HONOR tarafı Magic4 Pro’nun küresel pazarda da satışlarına başlanacağını duyurdu.

İlk Olarak İngiltere’ye Geliyor!

HONOR’un yeni amiral gemisi, ilk olarak İngiltere’de satışa sunulacak. 13 Mayıs tarihinde satışlarına başlanacak olan cihaz, 950 pound fiyat etiketiyle satılacak. İngiltere’de cihazı almak isteyen kullanıcılar, Amazon ve Argos gibi büyük satıcılar yoluyla cihazı temin edebilecek.

Magic4 Pro modeli HONOR için önemli bir cihaz. Zira bu cihaz, markanın Huawei’den ayrıldıktan sonraki ilk amiral gemisi. HONOR Magic4 Pro, aynı zamanda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G yonga seti, 6.8 inçlik kavisli OLED ekran gibi birçok önemli özelliğe de ev sahipliği yapıyor.

Cihazın en çok dikkat çeken özelliklerinden biri olan ekranı ise oldukça iyi bir deneyim vadediyor. DCI-P3 renk uzayını %100 oranında destekleyen ve 1.07 milyar renk sunan bu ekran, aynı zamanda HDR 10+ desteği de sunuyor. HONOR tarafından geliştirilen MotionSync teknolojisi ile adaptif olarak 120 Hz ekran tazeleme desteği de sunan cihaz, sunduğu ekran deneyimi ile birçok kullanıcıyı etkileyecek gibi görünüyor.

Kamera konusunda da kullanıcıları üst seviye bir deneyim beklediğini söylemek mümkün. Cihazda yer alan üçlü kamera kurulumu, 50 MP değerinde bir ana kamera, 50 MP değerinde bir geniş açı kamerası ve 64 MP değerinde bir telefoto kameraya ev sahipliği yapıyor.

Ortalama büyüklükte diyebileceğimiz 4600 mAh’lik bir bataryaya sahip olan cihazın bataryası, HONOR’ın gelişmiş SuperCharge teknolojisi ile kablolu olarak 100 Watt’a varan güçlerde dolabiliyor. Firmanın açıkladığı verilere göre yalnızca 30 dakikada tam doluma ulaşan cihazın diğer bir etkileyici özelliği ise kablosuz şarj gücü. Kablolu şarjda olduğu gibi 100 Watt’a varan güçlerde kablosuz şarjı da destekleyen cihaz, pil konusunda oldukça tatmin edici görünüyor.

Magic4 Pro ile beraber satışa sunulacak diğer cihazlar ise HONOR Watch GS 3 ve HONOR Earbuds 3 Pro olarak karşımıza çıkıyor. Yine ilk olarak İngiltere’de satışa sunulacak cihazlar arasından firmanın akıllı saat modeli olan Watch GS 3, 190 pound fiyat etiketine sahip olacak. Kablosuz kulaklık modeli olan Earbuds 3 Pro ise 170 pound fiyat etiketine sahip.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? HONOR’un yeni ürünlerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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