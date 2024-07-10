Honor, 12 Temmuz’da Magic V3 ve Magic Vs3 katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün, daha uygun fiyatlı olan Honor Magic Vs3 Geekbench veri tabanında ortaya çıktı.

İçindekiler Honor Magic Vs3 Geekbench testinde görüntülendi

Honor Magic Vs3 Geekbench testinde görüntülendi

Magic V3’ün Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle geleceği beklenirken, Honor Magic Vs3 Geekbench listesindeki verilere göre Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanacak. Bu karşılaştırma, Magic Vs3’ün prototipinin 12 GB RAM’e sahip olduğunu ve Android 14 üzerinde çalıştığını gösterdi. Honor Magic Vs3 Geekbench testi, tek çekirdek performansında 2.051 puan ve çoklu çekirdek performansında 5.643 puan aldı.

Bu karşılaştırma detayları, Honor Magic Vs3 Geekbench sonuçları hakkında sınırlı bilgi sunsa da, dün bir ön sipariş listesinde depolama seçeneklerinin 256GB, 512GB ve 1TB olarak belirtildiği görüldü. Ayrıca, Honor Magic Vs3’ün yeşil, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacağı bilgisi de paylaşıldı.

Honor’un Magic Vs3 modelini, V3’ten daha uygun fiyatlı hale getirmek için başka ne tür ayarlamalar yapacağını görmek ilginç olacak. Ancak, Honor Magic Vs3 Geekbench verileri, bu modelin performans açısından güçlü bir cihaz olacağını şimdiden gösteriyor.

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Sonuç olarak, Honor Magic Vs3 Geekbench listesinde ortaya çıkan performans değerleri ve teknik özellikler, bu cihazın kullanıcılarına güçlü ve uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon deneyimi sunacağını vaat ediyor. Honor Magic Vs3 Geekbench sonuçlarının detayları, bu modelin piyasaya sürülmesiyle birlikte daha da netleşecek.