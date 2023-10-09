Temmuz ayında Honor Magic V2 ile dünyanın en ince katlanabilir akıllı telefonunu tanıtarak dikkatleri üzerine çeken Honor, şimdi de Çin’de Honor Magic Vs 2’yi duyurarak katlanabilir akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Honor Magic Vs 2 katlanabilir telefon pazarının yeni şahı olabilir!

Honor Magic Vs 2 Katlanabilir Telefon Pazarını Katlayıp Bölecek!

Çinli teknoloji devi Honor, Honor Magic Vs 2’yi tanıtmaya hazırlanıyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından yapılan duyuruya göre, Honor cephesi bu hafta Çin pazarı için yeni canavarını tanıtabilir. Honor Magic Vs 2’nin selefi olan Honor Magic V2’den daha ince ve hafif olacağı belirtiliyor. Bu iddia, Honor’un yeni canavarının ergonomi ve taşınabilirlik açısından katlanabilir akıllı telefon rekabetinin çok önünde olacağını gösteriyor.

Ayrıca, Honor Magic Vs 2’nin tasarımında alüminyum yerine nadir bir toprak metal olan magnezyum alaşımlı kasa kullanılacak, cihaz böylece daha premium bir yapı sunacak ve aynı zamanda hafiflik de sağlanacak. Titanyum gibi kasa malzemelerinin ardından şimdi de magnezyumu göreceğiz gibi duruyor.

Honor CEO’su Zhao Ming, Honor’un teknoloji ürünlerinde sıradanın ötesine geçmeyi hedeflediğini ve katlanabilir akıllı telefonların bu vizyonun bir parçası olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Honor, Temmuz 2023’te Honor Magic V2’yi piyasaya sürerek ince tasarımı ve hafifliği ile dikkatleri çekmişti. Honor Magic V2, yalnızca 231 gram ağırlığıyla, Apple’ın zamanındaki amiral gemisi olan iPhone 14 Pro Max’inden hafif bir katlanabilir telefon olmayı başarmıştı.

Honor Magic V2, sadece ince tasarımıyla değil, aynı zamanda üstün teknolojik özellikleriyle de öne çıkıyor. Cihaz, Qualcomm’un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2’ye, 1 TB’a kadar depolama alanına ve 66W hızlı kablolu şarj desteğine sahip. Ayrıca, büyük bir 5.000mAh bataryası ile kullanıcılara uzun ömürlü bir deneyim sunuyor.

Honor Magic Vs 2’nin beklenen özellikleri ve ince tasarımı, katlanabilir akıllı telefon kullanıcıları arasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Şirketin bu yeni ürünü ile akıllı telefon pazarındaki rekabetin ne yönde ilerleyeceği ise merak konusu olmuş durumda. Şu sıralar Tecno Phantom V Flip gibi modellerle katlanabilir telefon pazarında rekabet iyice artıyor. Vivo cephesinden de yeni bir tanıtım bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: Samsung Exynos 2400 işlemcisini tanıttı! Her şeyi gelişmiş

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor’un yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlra kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!