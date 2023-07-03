Katlanabilir akıllı telefon pazarı her geçen gün daha da büyüyen bir pazar haline geliyor. Pazarı domine eden marka ise Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri ile Samsung. Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarını domine etmesinin yanı sıra bu pazarın oluşmasına da öncülük ediyor. Ancak pazarda Vivo, Huawei, Oppo gibi markalar da bulunuyor. Geldiğimiz noktada bugün Honor da katlanabilir akıllı telefon pazarına girmeye çalışıyor.

Honor, Honor Magic V2 isimli katlanabilir akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Honor katlanabilir akıllı telefonun tanıtımını yayınladı. Tanıtım posterinde “Geçmişten Günümüze” gibi bir ibare bulunuyor. Bunun haricince tuşlu telefon, akıllı telefon ve Honor Magic V2 yan yana koyulmuş.

Tanıtım posterine göre Honor Magic V2, 12 Temmuz tarihinde tanıtılacak. Bundan önceki sızıntılara göre Honor Magic V2,120hz ekran yenileme hızına sahip bir ekran ile birlikten gelecek. Bu ekranda LTPO AMOLED bir ekran paneli kullanılacak.

Honor Magic V2 iki farklı varyasyona sahip olacak. Bu varyasyonlardan birisinde geçen senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti bulunacak. Diğer varyasyonda ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti bulunacak. Bu yonga setlerine 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanın eşlik edecek. Akıllı telefon 50W kablosuz hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğündeki bir bataryadan güç alacak.