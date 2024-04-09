Not: Bu videoda yer alan HONOR Magic V2 modeli, inceleme örneği olarak HONOR Türkiye tarafından temin edilmiştir.

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HONOR Magic V2 modeli hem bizim kanalda hem de birçok yerde fazlasıyla övüldü. Peki gerçekten en iyi katlanabilir cihaz HONOR Magic V2 mi? Neden bu kadar övüldü? Cevabını Aydoğan veriyor.

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HONOR Magic V2 özellikleri;