Not: Bu videoda yer alan HONOR Magic V2 modeli, inceleme örneği olarak HONOR Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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HONOR Magic V2 Neden Bu Kadar Övüldü? | Gerçekten En İyisi Mi?
HONOR Magic V2 modeli hem bizim kanalda hem de birçok yerde fazlasıyla övüldü. Peki gerçekten en iyi katlanabilir cihaz HONOR Magic V2 mi? Neden bu kadar övüldü? Cevabını Aydoğan veriyor.
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HONOR Magic V2 özellikleri;
- Açık: 156,7 x 145,4 x 4,8 mm (4,7 mm PU)
- Kapalı: 156,7 x 74 x 10,1 mm (9,9 mm PU)
- Ağırlık: 237 gram (231 gram PU)
- Dış Ekran: 6,43 inç FHD+ 2376 x 1060 piksel OLED, 120 Hz, 1600 nit
- İç Ekran: 7,92 inç QHD+ 2344 x 2156 piksel OLED, 120 Hz, 2500 nit
- Ekran Geliştirme: 10 bit, DCI-P3, HDR10+, IMAX Enhanced
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- Grafik: Adreno 740
- Bellek: 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP f/1,9 OIS, 50 MP f/2,0 Geniş Açı, 20 MP f/2,4, OIS Telefoto
- Video: 4K 60 fps
- Ön Kamera: 16 MP f/2,2
- Ön Video: 4K 30 fps
- Ses: Stereo Hoparlör
- Ses Geliştirme: DTS:X Ultra
- Batarya: 5.000 mAh
- Batarya Türü: Silikon Karbon
- Şarj: HONOR 66 Watt Süper Şarj
- USB: USB 3.1 Gen 1 Tip-C
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, VoLTE, ViLTE, Kızılötesi