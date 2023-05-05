Poco telefonları uygun fiyata mükemmel bir donanım sunuyor ve şirket yazılım departmanında da iyi bir performans sergiliyor. Bununla birlikte, ana şirketi Xiaomi‘ye benzer şekilde, Poco da yazılım güncellemelerini yayınlama konusunda özellikle verimli değil. Son zamanlarda, amiral gemisi Poco F4 Android 13 tabanlı güncellemeyi aldı, ancak oldukça gecikti. Şimdi ise şirket, Poco F4 GT, Poco F3, Poco X3 GT ve daha fazlası dahil olmak üzere küresel pazardaki diğer birkaç telefon için MIUI 14‘ü duyurdu.
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Android 13 güncellemesi alan diğer Poco telefonları
Poco bazı telefonlarını yavaş yavaş MIUI 14 ile güncelliyor ve bugün marka en son güncellemeyi alacak telefonların listesini açıkladı. Şirkete göre, 11 akıllı telefon bu çeyrekte küresel olarak MIUI 14 güncellemesini alacak.
- POCO F2 Pro
- POCO F3
- POCO F4
- POCO F4 GT
- POCO M3
- POCO M4 5G
- POCO M5
- POCO X3 GT
- POCO X3 NFC
- POCO X3 Pro
- POCO X4 GT
Yukarıda bahsedilen cihazlardan bazıları çeşitli bölgelerde Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini çoktan aldı. Örneğin, Poco F3 güncellemeyi Mart ayında, F2 Pro ise kısa bir süre sonra aldı. Ayrıca, Poco F4 de MIUI 14’ü çalıştırıyor. Ancak, şirket şimdi küresel bir dağıtım duyurdu, bu da bu cihazların yakında güncellemeyi geniş çapta almaya başlayacağı anlamına geliyor.
Bu telefonlar MIUI 14 alacak olsa da, bunun güncellemenin mutlaka Android 13 tabanlı olacağı anlamına gelmediğini belirtmek isteyelim. Rakibi Vivo ise güncelleme konusunda bir adım önde yer alıyor.