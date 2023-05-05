Poco telefonları uygun fiyata mükemmel bir donanım sunuyor ve şirket yazılım departmanında da iyi bir performans sergiliyor. Bununla birlikte, ana şirketi Xiaomi‘ye benzer şekilde, Poco da yazılım güncellemelerini yayınlama konusunda özellikle verimli değil. Son zamanlarda, amiral gemisi Poco F4 Android 13 tabanlı güncellemeyi aldı, ancak oldukça gecikti. Şimdi ise şirket, Poco F4 GT, Poco F3, Poco X3 GT ve daha fazlası dahil olmak üzere küresel pazardaki diğer birkaç telefon için MIUI 14‘ü duyurdu.

İçindekiler Android 13 güncellemesi alan diğer Poco telefonları

Android 13 güncellemesi alan diğer Poco telefonları

Poco bazı telefonlarını yavaş yavaş MIUI 14 ile güncelliyor ve bugün marka en son güncellemeyi alacak telefonların listesini açıkladı. Şirkete göre, 11 akıllı telefon bu çeyrekte küresel olarak MIUI 14 güncellemesini alacak.

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO F4

POCO F4 GT

POCO M3

POCO M4 5G

POCO M5

POCO X3 GT

POCO X3 NFC

POCO X3 Pro

POCO X4 GT

Yukarıda bahsedilen cihazlardan bazıları çeşitli bölgelerde Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini çoktan aldı. Örneğin, Poco F3 güncellemeyi Mart ayında, F2 Pro ise kısa bir süre sonra aldı. Ayrıca, Poco F4 de MIUI 14’ü çalıştırıyor. Ancak, şirket şimdi küresel bir dağıtım duyurdu, bu da bu cihazların yakında güncellemeyi geniş çapta almaya başlayacağı anlamına geliyor.

Bu telefonlar MIUI 14 alacak olsa da, bunun güncellemenin mutlaka Android 13 tabanlı olacağı anlamına gelmediğini belirtmek isteyelim. Rakibi Vivo ise güncelleme konusunda bir adım önde yer alıyor.