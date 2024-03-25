Bu videoda Yıldıray uzun süre sayılabilecek bir zamandır Honor Magic V2 kullanıyor. Bu süre içerisinde Honor Magic V2 ile yaşadıklarını eve telefondan elde ettiği deneyimlerini siz takipçilerimiz ile paylaşıyor. Honor Magic V2 modelinin yanında iPhone 15 Pro ile iOS ekosisteminde devam etse de telefonun iPhone’dan üstün olduğu ve geride kaldığı noktalarda da değinmeden geçmiyor.

Peki siz Honor Magic V2 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce amiral gemileri arasında tercih edilebilecek modellerden birisi mi? Siz HONOR Magic V2 kullandınız mı? Eğer kullanıyorsanız tecrübelerini neler? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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