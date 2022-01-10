HONOR Magic V Katlanabilir Akıllı Telefonu Tanıtıldı!

HONOR birkaç gündür Magic V katlanabilir ekranlı akıllı telefonu hakkında paylaşımlar yapıyordu. Gün geldi çattı ve HONOR’un ilk katlanabilir ekranlı modeli Magic V Çin’de yapılan lansman ile tanıtıldı.

Bakmakta fayda var: OPPO, Find N Taleplerini Karşılamakta Zorlanıyor!

Şirket Samsung Galaxy Fold 3 tarzında katlanabilir ekran formuna sahip olan Magic V’yi tanıttı. Ön tarafta standart bir akıllı telefon boyutunda bir ekranı bulunuyorken, açıldığında ise bir tablet boyutuna ulaşan ekran bulunuyor.

Honor Magic V, dış ekranı 6.45 inç kavisli OLED panel, FHD+ çözünürlük sunarken, 21.3:9 formatında ve 90Hz yenileme hızını destekliyor. Açıldığında ise karşınıza 7.9 inç 120Hz ekran yenileme hızını sunan 2.272 x 1.984 çözünürlüğü içeren OLED panel bulunuyor. Böylece sunduğu değerler ile Samsung Galaxy Fold 3’ten daha büyük ekranlara sahip. HONOR ayrıca, iç taraftaki ekranın ortasında herhangi bir katlama izinin olmadığını iddia ediyor.

HONOR Magic V, Samsung Galaxy Fold 3’e kıyasla daha büyük ekranlar sunsa da boyut olarak daha uzun ve daha geniş bir kasa sunuyor. Öyle ki, Galaxy Fold 3 271 gram ağırlığa sahipken, Magic V ise varyasyona bağlı olmak üzere 288 gram ve 293 gram arasında değişen bir ağırlığa sahip. HONOR Magic V neler sunuyor?

HONOR’un ilk katlanabilen modeli Magic V performans kısmında Snapdragon 8 Gen 1 yonga setiyle geliyor. 12GB RAM ve 256GB veya 512GB depolama ile satın alınabiliyor. Snapdragon’un en yeni amiral seviyesinde işlemcisini içerisinde bulundurması eksiksiz bir performans deneyimi sunacağı anlamına geliyor. 4500 mAh bataryaya sahip olan HONOR Magic V, 66W kablolu olarak hızlı şarj olabiliyor. HONOR, telefonun 40 dakikada %100 şarj olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca sızıntılardaki kamera bilgileri de doğru çıkmış oluyor. Arka tarafta üçlü kamera dizilimine sahip olan Magic V her biri 50MP olmak üzere f/1.9 diyaframa sahip ana kamera, 50MP f/2.2 ultra geniş açı kamerası ve 50MP “spektrumlu geliştirilmiş” kameradan oluşuyor. Dış ekranın üst orta kısmında yer alan ön kameranın çözünürlüğü 42MP olarak belirlenmiş. İç taraftaki kameraya baktığımızda ise yine 42MP çözünürlüğünde delik ekran olarak yerleştirilen bir kamera bulunuyor.

Dikkate değer diğer özellikler arasında Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, çift stereo hoparlörler, Android 12′nin üzerinde Magic UI 6.0 ve 4K HDR video desteği bulunuyor. Ancak suya ve toza karşı bir dayanıklılık ve kablosuz şarja sahip olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

HONOR Magic V fiyatı ne olacak ve nerelerde satışa çıkacak?

Honor Magic V, 12GB/256GB model için 9.999 yuan (~1.569 $) fiyatla satışa sunulacak. Daha fazla depolama alanı istiyorsanız da 512 GB varyant için 10.999 yuan (~1.726 $) fiyatı biçilmiş durumda. Telefon Siyah, Uzay Gümüşü ve Turuncu renkleri ile satışa çıkacak ve telefon ile birlikte 66W şarj cihazı, 66W araç şarj cihazı ve fiber kılıf ile birlikte satılacak. Şuanda sadece Çin özelinde satışa çıkan telefon, HONOR yetkililerinin söylediklerine göre henüz global olarak satışa çıkmayacak. Ancak ileriki dönemde satışa çıkacağı ise belirsiz.

Peki siz HONOR Magic V modelini nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında bize kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz.