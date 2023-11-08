Honor, önümüzdeki yıl için büyük planlar yapıyor gibi görünüyor. Markanın yeni katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmeyi planladığı sızıntılardan anlaşılıyor. Firmanın en büyük sürprizi ise Honor Magic Flip olabilir.

İçindekiler Honor Magic Flip Harika Özelliklerle Geliyor

Honor Magic Flip Harika Özelliklerle Geliyor

Honor, bu yeni dönemde katlanabilir teknolojiye odaklanıyor ve bu konudaki planlarını hızla hayata geçiriyor. Marka, geçen Ekim ayında Magic Vs 2 modelini piyasaya sürdü, ancak şimdi daha fazlasını vaat ediyor. Digital Chat Station’ın sızdırdığı bilgilere göre Honor, önümüzdeki yıl için bir dizi katlanabilir telefon hazırlıyor.

Honor’un yeni katlanabilir telefon serisinden biri olan “Honor Magic Flip” markanın kapaklı katlanabilir akıllı telefonlarının ilk örneği olacak. Bu tasarım, özellikle pratiklik ve şıklığı bir araya getiriyor.

Ayrıca Honor, esnek ekran teknolojisinin sınırlarını zorlayacak gibi görünüyor. Magic Flip’e ek olarak, Honor 2024 için içe ve dışa katlanabilen modeller de sunacak.

Honor Magic Flip, 2.420mAh ve 1.980mAh kapasiteli çift hücreli bir pil paketiyle güçlendirilecek. Bu da toplamda 4,500mAh kapasite sağlayacak. Böylece Honor’un yeni canavarı, katlanabilir telefonlar arasında en büyük bataryaya sahip olanlardan biri olacak.

Ayrıca, Honor’un yeni nesil amiral gemisi modeli Magic V3, yeni özelliklerle geliyor olacak. Sızıntılara göre, bu model uydu bağlantısı ve değişken diyafram açıklığı gibi özellikler sunacak.

Magic V3, 2024’ün ilk çeyreğinde tanıtılacak ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci tarafından desteklenecek. Bu da cihazın yüksek performans sunacağı anlamına geliyor.

Honor’un bu büyük adımları, katlanabilir teknolojideki liderliği için bir gösterge olarak görülebilir. 2024’ün, marka için büyük yeniliklerin ve heyecanın yılı olacağı kesin gibi görünüyor. Teknoloji meraklıları Honor’un bu yeni katlanabilir telefonlarıyla neler sunacağını merakla bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor’un yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!