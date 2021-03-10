HONOR Magic Earbuds Turkcell’de kullanıcıları bekliyor

Aktif gürültü engelleme özelliği ve üç mikrofon sistemiyle net görüşme gibi akıllı özellikleriyle dikkat çeken HONOR Magic Earbuds kablosuz kulaklık, Turkcell’in “Sarı Günler” kampanyasında kullanıcılarla buluşuyor.

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Gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR’un öne çıkan akıllı özelliklere sahip kablosuz kulaklığı HONOR Magic Earbuds; Turkcell’in “Sarı Günler” kampanyası kapsamında özel ödeme koşulları ve fiyatlarıyla teknoloji meraklıları için satışta. Ayrıca sağladığı kablosuz kolaylık ve sunduğu performansla tam not almayı başaran HONOR Magic Earbuds; eğer Turkcell.com.tr üzerinden alırsanız 12 ay vade fırsatı ile 71.55 TL’den başlayan fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

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HONOR Magic Earbuds ile istediğin sese kulak ver

HONOR Magic Earbuds’ın çift beslemeli mikrofonu sayesinde istenmeyen gürültüleri 32dB’e kadar engelliyor. Böylece uçak yolculuğu, toplu taşıma, kalabalık ofis veya AVM gibi yerlerde, sadece müziği ya da telefon görüşmenizi duyuyorsunuz. Ayrıca bununla birlikte Magic Earbuds’ın üçlü mikrofon sistemi; etraftaki rüzgâr ve gürültüye rağmen sesinizin net bir şekilde karşı tarafa iletilmesini sağlıyor.

Akıllı özelliklerle her şey daha kolay

Magic Earbuds, üzerinde yer alan dokunmatik kontrollerle müziği ve telefon aramalarını kontrol etmenizi kolaylaştırıyor. Bu sayede çevreyi duymanız gereken anlarda aktif gürültü engelleme özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda üzerinde yer alan sensörler sayesinde kulaklık çıkarıldığında dinlenen içerik duruyor. Ayrıca kulaklığı geri taktığınızda ise herhangi bir tuşa basmanıza gerek kalmadan dinlediğiniz müzik ya da izlediğiniz video kaldığı yerden oynamaya devam ediyor.

Kesintisiz arama ve müzik için güçlü pil

HONOR Magic Earbuds, aktif gürültü engelleme açık şekilde 3 saate kadar müzik, 2 saate kadar da arama imkânı mevcut. Kulaklıklar için özel şarj kutusu, mıknatıslı yapısı sayesinde yere düşmelerini engelliyor. Ek olarak 12 güne kadar bekleme süresiyle kulaklık her zaman kullanıma hazır ve kutusundaki farklı uçlarıyla da konfor sağlıyor.