Honor, akıllı telefon pazarındaki ince tasarım trendine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. 19 Ocak tarihinde resmi olarak tanıtılması beklenen cihaz, lansman öncesinde önemli bir performans testinde karşımıza çıktı. Peki, zarif yapısının altında güçlü bir donanım saklayan Honor Magic 8 Pro Air kullanıcılara neler sunuyor?

Honor Magic 8 Pro Air işlemcisi belli oldu

Geekbench 6.5 veritabanında “LDY-AN00” model numarasıyla listelenen cihazın teknik detayları netleşmeye başladı. Test sonuçlarına göre telefon, gücünü MediaTek imzalı yeni nesil Dimensity 9500 yonga setinden alıyor. Honor Magic 8 Pro Air, bu işlemciyle girdiği tek çekirdek testinden 2.969 puan almayı başardı.

Cihazın çoklu çekirdek performansı ise 9.892 puan olarak kaydedildi. Elbette bu skorların henüz prototip aşamasındaki bir cihaza ait olduğunu ve nihai sürümde yazılım optimizasyonlarıyla birlikte değişiklik gösterebileceğini hatırlatalım. Test edilen modelde 16 GB RAM bulunuyor ancak Honor’un farklı bellek seçenekleri sunması da muhtemel.

Yazılım tarafında ise telefonun kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkacağı doğrulandı. Bu durum, cihazın en güncel Android deneyimini ve uzun vadeli güncelleme desteğini sunacağının bir göstergesi. Honor Magic 8 Pro Air, özellikle ince yapısına rağmen sunduğu bu yüksek performans değerleriyle dikkat çekiyor.

Kamera ve tasarım detayları

Daha önce ortaya çıkan sızıntılarla birleştirdiğimizde, telefonun arka tarafında 1/1.3 inç sensör büyüklüğüne sahip 50 MP ana kamera yer alacak. Bu kameraya 64 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açılı lensin eşlik etmesi bekleniyor. Honor Magic 8 Pro serisinin kamera konusundaki iddiası bu modelde de devam ediyor.

Cihazın en can alıcı noktası ise kuşkusuz fiziksel özellikleri. Sızdırılan bilgilere göre telefon sadece 6.1 mm kalınlığında ve 155 gram ağırlığında olacak. 6.3 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla gelmesi beklenen Honor Magic 8 Pro Air, ince yapısına rağmen 1 TB’a kadar depolama alanı sunabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu incelikte bir telefon performans ve pil dengesini koruyabilir mi?