Honor, popüler amiral gemisi serisini yeni bir üyeyle genişletmeye hazırlanıyor. Markanın bu ay içinde tanıtması beklenen yeni modeli Honor Magic 8 Air, tasarımı ve şaşırtıcı hafifliği ile teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Peki, serinin ilk ince yapılı modeli olan Honor Magic 8 Air kullanıcılara neler vadediyor?

Honor Magic 8 Air tasarımı ve ağırlığı ile öne çıkıyor

Honor Başkanı tarafından Weibo üzerinden paylaşılan bilgiler, cihazın hem “Pro” hem de “Air” niteliklerini bir arada barındıracağını işaret ediyor. Paylaşılan sızıntı görseller ve şematik çizimler, telefonun fırçalanmış alüminyum bir arka yüzeye sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca Honor Magic 8 serisinin bu yeni üyesinin, Google Pixel modellerini anımsatan bir kamera vizörü tasarımıyla gelebileceği söyleniyor.

Ünlü sızıntı kaynağı UniverseIce tarafından paylaşılan detaylara göre cihaz 6,3 mm kalınlığında olacak. Bu değer her ne kadar bazı rakiplerinden milimetrik olarak daha kalın olsa da ağırlık tarafında ciddi bir avantaj sunuyor. Honor Magic 8 Air modelinin sadece 158 gram ağırlığında olacağı belirtiliyor. Bu durum, onu piyasadaki en ince akıllı telefon seçeneklerinden biri haline getirirken taşınabilirlik konusunda sınıfı geçmesini sağlıyor.

Cihazın teknik donanımı da inceliğine rağmen oldukça iddialı görünüyor. Söylentilere göre telefonda 6,31 inç büyüklüğünde bir ekran paneli yer alıyor. Gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9500 yonga setinden alacağı belirtilen model, yüksek performans arayan kullanıcılara hitap ediyor. Honor, kompakt gövdeye rağmen batarya tarafında elini korkak alıştırmayarak 5.500 mAh kapasiteli bir pil sunuyor.

Hızlı şarj teknolojisiyle de dikkat çeken Honor Magic 8 Air, 80W desteği sayesinde kısa sürede tam doluma ulaşıyor. Markanın ürün müdürü Li Kun, cihazın hafifliğini kanıtlamak adına rakip modellerle tartı üzerindeki kıyaslamalarını şimdiden paylaştı. Bu ay içinde Çin’de resmi olarak duyurulması beklenen Honor Magic 8 Air, amiral gemisi deneyimini daha hafif bir gövdede topluyor.

Amiral gemisi özelliklerine sahip hafif bir model

Honor’un bu yeni hamlesi, akıllı telefon dünyasında sadece performansa değil aynı zamanda kullanım konforuna da odaklandığını gösteriyor. Pro modellerdeki kamera ve işlemci gücünün, Air takısıyla gelen hafiflikle birleşmesi kullanıcı deneyimini farklı bir noktaya taşıyabilir. Honor Magic 8 Air ile markanın premium segmentteki iddiasını artırdığını söyleyebiliriz.

