Honor, amiral gemisi akıllı telefon serisinin yeni üyesi olacak olan Honor Magic 5 için çalışmaya devam ediyor. Çinli şirket akıllı telefonun üzerinde çalışırken Magic 5 ile ilgili birçok sızıntı gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor. Geldiğimiz noktada bugün Honor Magic 5 3C sertifikasını aldı.

3C sertifika listesinde ürünün üreticisi, aynı zamanda başvuru sahibi olan Honor Device Co. Ltd olarak belirtildi. Akıllı telefon PGT-ANDO isimli model ile 5G dijital cep telefonu olarak listeleniyor. Honor Magic 5’in 3C sertifikasına göre akıllı telefon 66W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Honor Magic 5, 2022 Kasım’da tanıtılan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine ev sahipliği yapacak. Snapdragon 8 Gen 1 ve Snapdragon 8+ Gen 1’i 2022 yılı amiral gemisi yonga seti olarak görmüştük. Bu sene de Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini amiral gemisi düzeyinde göreceğiz.

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Bunun dışında elimizdeki bir diğer bilgi ise Honor Magic 5’in PWM karartma özelliğine sahip kavisli bir ekrana sahip olacağı yönünde. Bu ekran 6.8 inç büyüklükte olacak ve yüksek yenileme hızını destekleyecek. Yüksek yenileme hızı ile ilgili herhangi bir değer paylaşılmamış. Ancak bu değerin 120 hz olacağı yönünde güçlü iddialar bulunuyor. Kamera hakkında çok detaylı bilgiler yok ancak cihazın ISP ayarlı 50 MP çözünürlüğe sahip ana kamerayı bünyesinde barındıracağını biliyoruz.

Bazı kullanıcıların aklına Huawei’e uygulanan Amerikan ambargosu gelebilir. Honor, Huawei’den ayrılan “tam bağımsız” bir marka olduğu için Amerikan ambargosundan etkilenmiyor. Şimdilik Honor Magic 5 hakkında daha fazla bilgiye sahip değiliz. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.