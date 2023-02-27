Honor, dün gece başlayan Mobil Dünya Kongresi 2023 etkinliğinde Honor Magic 5 serisini görücüye çıkarıcak. Markanın yeni amiral gemilerini taşıyan seri, Honor Magic 5, Honor Magic 5 Pro ve Honor Magic Ultimate olmak üzere üç farklı modele ev sahipliği yapacak.

Daha önceki sızıntılar ana model Magic 5 modelinin tasarımını ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise Evan Blass isimli ünlü teknoloji yazarı, Honor Magic 5 Pro‘nun ön ve arka tasarımını tamamen ortaya çıkaran bazı görselleri takipçileriyle paylaştı.

Honor Magic 5 Pro Tasarımı ile MWC 2023’ü Sallayacak

Arka panelden başlayacak olursak, paylaşılan render görüntüleri Magic 5 Pro’nun üçgen bir kurulumda yerleştirilmiş üç adet sensör taşıyan bir kamera adasına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu kamera dizilimi, marka tarafından yayınlanan resmi teaser görüntülerine de oldukça benziyor. Ek olarak, kamera modülünün üzerinde 100X zoom özelliğini belirtlen bir 100X yazısı da mevcut.

Kavisli kenarlarla beraber gelen telefon, siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak. Cihazın ekran-gövde oranı oldukça yüksek olan ön paneli ise oldukça küçük bir kamera deliği taşıyor.

Honor Magic 5 Pro özellikleri

Honor Magic 5 Pro’nun 120Hz değişken yenileme hızı sunan 6,81 inç OLED LPTO malzemeli bir ekrana sahip olacak. Söz konusu ekran ayrıca 2160Hz PWM karartma, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı, HDR10+ desteği ve 1100nit’e kadar maksimum parlaklık özelliklerini de bünyesinde barındıracak.

Performans tarafında, cihaz LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile tamamlanan bir Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak. Mevcut işlemci, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 4.800mAh pil ile güçlendirilecek. Yazılım boyutunda ise şirketin yeni ürünü Android 7.0 işletim sistemine dayanan Magic UI 13 ile önceden yüklenmiş olarak gelecek.

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Kameralara gelecek olursak, yerleşik OIS özellikli bir Sony IMX878 birincil kamera sensörü kullanıcıların fotoğraflarında başrolü oynayacak. Bu sensör 64MP OmniVision OV64B sensör ve Sony IMX516 sensör ile desteklenecek. Cihazın ön tarafında ise 13 megapiksel Sony IMX688 kamera yer alacak. Bu kameralarla beraber telefon suya ve toza karşı IP68 koruma derecesine sahip olacak ve 3D yüz tanıma özelliğini taşıyacak.