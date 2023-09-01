Bir süredir katlanabilir telefonlarıyla adından söz ettiren HONOR, tasarım ve işlevselliği bir araya getiren sıradışı bir akıllı telefon konsepti olan HONOR V Purse modelini IFA 2023 kapsamında düzenlenen etkinlikte tanıttı! Gerçek bir çanta gibi taşınabilen bu ilginç konsept telefon moda dünyasını teknoloji ile birleştiriyor!

HONOR Şıklık ve İşlevselliği Buluşturdu! İşte HONOR V Purse!

HONOR V Purse, dışa doğru katlanabilir bir telefon olarak dikkat çekiyor. Bu cihaz katlandığında sadece 9 mm kalınlığına sahip oluyor, bu da onu birçok akıllı telefondan daha ince hale getiriyor. Şirket, bu cihazı “phy-digital moda ifadesi” olarak adlandırıyor ve fiziksel tasarımdaki cüzdan konseptini, yazılıma entegre edilen özelleştirilmiş Sürekli Açık Ekran (AOD) stilleriyle tamamlıyor.

Bu cihazda kullanılan AOD stillerinin tasarlanmaları için önde gelen moda ikonalarıyla çalışılmış. Burberry erkek giyim tasarım direktörü Bram Van Diepen, çağdaş sanatçı Yunuene Esparza, China Academy of Art International College dekanı Yuan Youmin ve disiplinlerarası sanatçı Xiao Hui Wang gibi isimler, bu özel AOD stillerini tasarlamak için işbirliği yapmış.

Honor V Purse’un amacı, değiştirilebilir kayışlar ve farklı AOD tasarımları ile her türlü kıyafetle uyum sağlamanıza olanak tanımak. Böylece cihaz tüm moda tercihlerinize uyum gösterebilecek. Vegan deri ve sürdürülebilir kaynaklı malzemelerden yapılan kayışlar, cihazın çevre dostu bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

Bu çanta telefonun seri üretime geçip geçmeyeceği henüz belirsiz. Ancak HONOR, dünya genelindeki tasarımcılara ve geliştiricilere özel AOD tasarımları oluşturmaları için bir platform sunmayı planlıyor. Bu platform, kullanıcı dokunuşlarını ve ortam ışığını algılayarak AOD’nin tepki vermesini sağlıyor. HONOR’un cihaza harcadığı bu mesai, konseptin yakında hayata geçeceğine dair sinyaller veriyor.

HONOR V Purse’un donanım özellikleri ise şimdilik belirsiz. Şirket sadece cihazın her koşula dayanıklı bir menteşeye sahip olduğunu belirtiyor. Katlanabilir telefonlarda genellikle içe doğru katlama stili tercih edildiğinden, bu dışa doğru katlama tarzı ilginç bir seçenek. Ancak önemli olan doğal olarak dayanıklılık.

Sonuç olarak, HONOR V Purse tuhaf görünse de, günlük kullanımda işlevsel bir cihaz olarak kullanılabilir. Moda dünyasını teknoloji ile birleştirerek, HONOR sınırları zorlayan yenilikçi bir cihaz ortaya koymuş durumda. Bizler de bu konsepti yakından izliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce HONOR’un yeni canavarı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!