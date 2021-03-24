Genel
Honor Band 6 modelinin küresel satış fiyatı belli oldu!
Honor Band 6 küresel pazar için satışa çıkıyor. Merakla beklenen akıllı bilekliğin küresel pazar için fiyatı ve satış tarihi belli oldu.
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Honor Band 6 mart ayının sonunda küresel pazara satışa çıkıyor!
Honor, akıllı bileklik piyasasında adından söz ettirmek istiyor. Band serisinin yeni üyesini tanıtan teknoloji devi, rekabette öne çıkmayı planlıyor. Akıllı bilekliğini küresel pazar için piyasaya sürecek olan firma, cihaz için merakla beklenen satış fiyatını belirledi. Akıllı bileklik küresel pazarda 49.90 euroluk bir satış fiyatına sahip olacak. Ayrıca cihaz içerisinde bulunduğumuz mart ayının sonunda küresel pazar için satışa çıkacak. Satışlar ilk olarak AliExpress üzerinden gerçekleşecek.
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Akıllı bileklik piyasasında öne çıkmayı planlayan Honor Band 6, Kasım 2020‘de ilk olarak bizleri karşılamıştı. 1.47 inçlik ekran boyutuna sahip akıllı bileklik, AMOLED panel ile piyasaya çıkacak. Ayrıca Bluetooth 5.0 bağlantı özelliğine sahip olan akıllı bileklik, GPS desteği sunmamakta. Toplam 10 adet spor modu bulunan akıllı bileklik piyasadaki rakipleri gibi uyku takibi nabız ölçme gibi özellikleri de bünyesinde bulundurmakta. Bununla birlikte firmanın iddiasına göre akıllı bileklik 14 gün şarj olmadan çalışabilmekte. Artık küresel pazardaki kullanıcılarını bekleyen akıllı bileklik bakalım beklentileri karşılamayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Pfizer – BioNTech üretimi ilk 1.4 milyon doz aşı ülkemize giriş yaptı!
Covid-19 salgını, aşılama oranlarına bağlı olarak İsrail ve Şili gibi ülkelerde hızını azaltmış olsa da; ülkemizde kaldırılan kısıtlamalar neticesinde artarak devam ediyor. Buna ek olarak; gerekli sürü bağışıklığını sağlamak için Türkiye olarak hala çok gerideyiz. Halka uygulanacak olan 1.4 milyon dozluk ilk parti Pfizer – BioNTech aşısı da, gün itibariyle ülkemize giriş yaptı. Ülkemizde, toplum sağlığını koruyabilmek amacıyla yürütülen aşı kampanyasına Sinovac şirketinin CoronaVac aşısına ek olarak; Pfizer – BioNTech üretimi ilk aşılar da yakın zamanda dahil olacak.
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Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca, ülkemize ulaşan aşıların önümüzdeki haftadan itibaren vatandaşlara vurulacağını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre, 2 parti halinde 700.000 ve 750.000 doz ülkemize ulaştı. Bu aşıların 5.800 dozluk kısmı, gerekli güvenlik testlerine tabi tutulmak üzere bakanlık tarafından kontrol edilecek. Ardından, eğer aşıların toksisite gibi değerleri uygun görülürse, saklama koşullarına uygun olan merkezlere aktarılarak; sırasıgelenvatandaşlarauygulanacak. Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca’nın açıklamalarına, aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak. pic.twitter.com/ENDMpAd9rt
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2021
Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2021
Akıllı Telefonlar
iQOO Z3 modelinin ekran, kamera ve batarya detayları açıklandı!
iQOO, yeni orta segment modeli iQOO Z3’ün ekran, kamera ve batarya özellikleri açıkladı. İşte iQOO Z3 modelinin bilinen tüm detayları.
Vivo‘nun alt firması olarak varlığını sürdüren iQOO, yeni modeli Z3 ile pazara çıkacak. Yakın bir tarihte Z3 modeli ile karşımızda olacak şirket, şimdi bu modelin özelliklerini açıklıyor. Geçtiğimiz günlerde performansını Snapdragon 768G‘den alacağını öğrendiğimiz Z3, şimdi merak edilen en önemli özelliklerini ortaya döktü.
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iQOO Z3 orta segmente hitap eden teknik özellikleri ile geliyor. Geçtiğimiz günlerde Snapdragon 768G‘nin yanında 8GB Ram bellek ile geleceğini öğrendiğimiz cihaz, şimdi diğer özelliklerini ortaya döktü. iQOO, Z3 modelinin 120Hz yenileme ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip bir panel ile karşımıza çıkacağını açıkladı.
Ek olarak iQOO, cihazın arka tarafında üçlü kamera grubuna yer vereceğini de açıkladı. Z3 bu kamera grubunda 64MP‘lik ana kameraya yer verecek. Bu kamera 4K 60fps videolar çekmeye olanak sunacak. Öte yandan cihazın 55W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya ile geleceği de gelen bilgiler arasında. Ancak bu bataryanın kaç mAh olduğu bilinmiyor.
iQOO Z3 hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Şirket 25 Mart‘ta gerçekeleşecek lansmanda cihazın tüm özellilklerini paylaşacak. Bakalım Z3 ne kadar fiyat etiketi ile çıkış yapacak? Sizce Z3 nasıl tepkiler alacak?
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Genel
Yeni VW Golf R Variant, neredeyse kamuflajsız yakalandı!
VW Golf ailesinin en güçlü üyesi olan Golf R, sekizinci neslinde hatchback seçeneğine kavuştu. Fakat station modeli olan Golf R Variant hala daha son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Araç, bir süre önce Yeşil Cehennem‘de, yani Nürburgring pistinde görüntülendi.
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Golf R Variant, en son görüldüğünde kuzey bölgesindeydi ve kamuflajlı olarak test ediliyordu. VW’nin R modellerine özgü mavi rengi ile Nürburging’te görüntülenen bu araç ise neredeyse hiç kamuflaj taşımıyordu. Artık aracın son hali ortaya çıktı desek yalan olmaz.
Ön panjurdaki üzeri bantlı bir R logosu, mavi kaliperli büyük frenleri, modele özgü tamponlar ve saten gümüş ayna kapakları ile araç, R modeli görünümüne sahip. Tabi dörtlü egzoz çıkışını da unutmamak lazım.
VW Golf R Variant, hatchback modelden ne kadar farklı olacak?
Resmi bir açıklama henüz bulunmasa da hatchback model ile aynı aktarma sistemlerini kullanması bekleniyor. Çünkü genelde station modellerde uzatılan kısım aks değil arka yan gövde panelleri oluyor.
Yeni VW Golf R hatchback, 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlıyordu. Station modelin 0-100 km/s hızlanmasını, çok ufak bir farkla (Muhtemelen 5 saniyede tamamlayacak.) biraz daha yavaş tamamlaması bekleniyor.
VW, sekizinci nesil Golf R modellerinin gelişiminde yol tutuşa büyük önem verdiğini söylüyordu. Drift modu, tork vektörleme ve gelişmiş şasi yetenekleri ile araç, yedinci nesil Golf R modeline kıyasla Nürburgring’i 19 saniye daha hızlı turlayabildi.
Golf R Variant’ın tanıtım tarihine dair resmi bir açıklama henüz yok. Fakat görsellere bakılırsa çok yakında kendisiyle tanışacağız gibi görünüyor.
Kaynak: Carscoops
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