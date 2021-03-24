Honor Band 6 modelinin küresel satış fiyatı belli oldu!

Honor Band 6 küresel pazar için satışa çıkıyor. Merakla beklenen akıllı bilekliğin küresel pazar için fiyatı ve satış tarihi belli oldu.

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Honor Band 6 mart ayının sonunda küresel pazara satışa çıkıyor!

Honor, akıllı bileklik piyasasında adından söz ettirmek istiyor. Band serisinin yeni üyesini tanıtan teknoloji devi, rekabette öne çıkmayı planlıyor. Akıllı bilekliğini küresel pazar için piyasaya sürecek olan firma, cihaz için merakla beklenen satış fiyatını belirledi. Akıllı bileklik küresel pazarda 49.90 euroluk bir satış fiyatına sahip olacak. Ayrıca cihaz içerisinde bulunduğumuz mart ayının sonunda küresel pazar için satışa çıkacak. Satışlar ilk olarak AliExpress üzerinden gerçekleşecek.

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Akıllı bileklik piyasasında öne çıkmayı planlayan Honor Band 6, Kasım 2020‘de ilk olarak bizleri karşılamıştı. 1.47 inçlik ekran boyutuna sahip akıllı bileklik, AMOLED panel ile piyasaya çıkacak. Ayrıca Bluetooth 5.0 bağlantı özelliğine sahip olan akıllı bileklik, GPS desteği sunmamakta. Toplam 10 adet spor modu bulunan akıllı bileklik piyasadaki rakipleri gibi uyku takibi nabız ölçme gibi özellikleri de bünyesinde bulundurmakta. Bununla birlikte firmanın iddiasına göre akıllı bileklik 14 gün şarj olmadan çalışabilmekte. Artık küresel pazardaki kullanıcılarını bekleyen akıllı bileklik bakalım beklentileri karşılamayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.