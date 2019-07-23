Honor Band 5 tanıtıldı ve fiyatı açıklandı!

Honor Band 5 akıllı bilekliği, bugün düzenlenen bir etkinlikle Honor 9X ve 9X Pro akıllı telefonları ile birlikte tanıtıldı.

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Honor Band 5 özellikleri

Çinli teknoloji devi Huawei‘nin alt markası Honor‘un önceki modelleriyle büyük başarı yakalayan akıllı bileklik serisinin yeni üyesi bugün tanıtıldı. Cihaz; 0.95 inç büyüklüğünde, 120 x 240 piksel çözünürlükteki renkli bir OLED ekranla geliyor. 14 güne kadar kullanım ömrü vaat eden akıllı bileklikle kullanıcılar, SMS, WeChat ve QQ mesajlarını görebilecekler.

Bileklik, TruSeen 3.5 teknolojisi sayesinde optik olarak kalp atış hızını ölçebilecek. Ayrıca dağ tırmanma sporuyla uğraşanlar ya da oksijen yetmezliği hastaları için aksesuarda kan oksijeni düzeyini ölçebilen SpO2 sensörüne de yer verilmiş. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan cihaz, on farklı spor modunu da destekliyor.

Bilekliğin standart versiyonu 190 CNY (Çin yuanı) (28 $), NFC’li versiyonu ise 220 CNY (32 $) fiyat etiketiyle 29 Temmuz‘da ilk olarak Çin’de satışa çıkarılacak.