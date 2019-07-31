Yeni ROG Strix Serisi güç kaynakları duyuruldu

ASUS Republic of Gamers (ROG), yüksek peformanslı oyun sistemleri için tasarlanan 750 W ve 650 W modellerinden oluşan Strix güç kaynağı serisini duyurdu. Her iki model de ROG’ye özel soğutma teknolojisi ile üst düzey bileşenleri bir araya getirerek çok çekirdekli işlemciler ve en yeni ekran kartlarına sessiz bir şekilde güç sağlama vadediyor.

Yeni ROG Strix serisi güç kaynakları neler sunuyor?

Düşük gürültü seviyesi, üst düzey oyun sistemleri için çok önemli bir özellik. ROG Strix serisi güç kaynakları ROG Thor serisinde kullanılan soğutma bloklarından yararlanıyor. Kütle ve yüzey alanının dikkatle dengelendiği bu soğutma bloğu, eksen teknolojili fanların çalışmasına gerek kalmadan önce bile büyük miktarda güç iletilmesini sağlıyor.

Üst seviye ROG Strix ekran kartlarında kullanılan tasarımı temel alan Eksen Teknolojili fanlarda daha küçük bir yuva bulunuyor. Daha uzun tasarlanan kanatlar ise havayı aşağıya yönlendirerek statik basıncı artıran bir bariyer halkasına bağlı. Dayanıklılık büyük önem taşıdığından pervane çift rulmanlı bir tabana monte ediliyor. Bu tasarım, kaymalı yataklı modellere göre iki kat daha uzun ömür sağlıyor. ROG soğutma bloklarının da eklenmesiyle son derece verimli hale gelen soğutma sisteminde fanların düşük hızda çalışması yeterli oluyor. Bu da gürültü seviyesini en aza indiriyor.

Japon üretimi kapasitörler ve düşük RDS (açık) MOSFET’ler, 10 yıllık garanti için temel oluşturuyor. Strix güç kaynakları bu sayede 80 PLUS® Gold sertifikasını da taşıyor. Sonuç olarak, en yoğun oyunlara dayanabilecek, son derece sessiz ve verimli bir güç kaynağı ortaya çıkıyor.

Kişiselleştirme imkanları

ROG Strix serisi güç kaynakları tamamen modüler bir yapıya sahip. Ürünle birlikte gelen eksiksiz kablolar en yeni donanımlara uyum sağlıyor. 24 pimli güç kablosu, iki adet 6+2 pimli PCIe ve iki adet 8 pimli EPS 12V güç kabloları dalgalanmayı azaltarak yoğun anlarda kararlılık sağlayan kapasitörlerle birlikte geliyor. Sistemini kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar, ürünle birlikte gelen CableMod %20 indirim kuponundan da faydalanabiliyor. Böylece özel üretim kablo malzemelerine, farklı uzunlukta ve renkte kablolara da erişebiliyorlar.

Kullanışlı manyetik logo ve güç kaynağının dış kenarlarına uygulanabilen desenlerle ürünü daha da kişiselleştirmek mümkün. Başta kırmızı olan pençe deseni, Aura Sync RGB aydınlatma kullanılan bir ROG Strix sistemi için ideal bir arka plan oluşturabiliyor. Sistemine daha gizemli bir hava katmak isteyenler ise bu deseni daha sade renge dönüştürebiliyor.