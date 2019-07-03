Honor 9X, pop-up ön kamerayla gelecek!

Honor 9X tasarım detayları sızdırılan tasarım şemalarıyla netleşti. Çentiksiz ekranlı telefonun pop-up ön kamerayla gelmesi bekleniyor.

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Honor 9X tasarım detayları

Teknoloji dünyasından yaptığı sızıntılarla tanınan Evan Blass, Honor‘un yeni orta seviye akıllı telefonunun tasarım şemalarını paylaştı. Telefonun genel görünümü hakkında bilgi veren bu şemalarda, cihazın arkasında sol üst köşeye dikey olarak hizalanmış çift arka kamera kurulumuna rastlanıyor. Öncülü Honor 8X‘in aksine arkasında parmak izi okuyucu bulunmayan telefonun ekrandan parmak izi okuma teknolojisiyle gelmesi bekleniyor.

Sızıntıyla telefonun pop-up ön kameraya sahip olacağı da netleşti. Daha önce pop-up kameralı akıllı telefonlara benzer bir şekilde yükseltici bir mekanizma kullanılacak. Bu yüzden telefonun çentik ekranlı telefonlara göre daha yavaş bir yüz okuma performansı sunacağı tahmin ediliyor.

Huawei‘nin yeni nesil orta seviye Kirin 810 işlemcisinden gücünü alacak olan telefonda USB Type-C girişine yer verilecek.