HONOR 8S fiyatı belli oldu ve Bluetooth hoparlör hediyesiyle birlikte Vatan Bilgisayar’da 1399 TL’den ön siparişe açıldı. Cihazın satışına başlanacak tarih ise 8 Temmuz olarak belirlendi.

HONOR 8s fiyatı ve ön sipariş bilgileri

Vatan Bilgisayar internet sitesinde başlayan ön siparişte 1.399 TL özel fiyatıyla HONOR 8Salan kullanıcılar, yeni akıllı telefonlarıyla birlikte Bluetooth hoparlör hediyesine ücretsiz sahip oluyor. Mavi ve siyah renk seçenekleriyle Türkiye pazarına giren yeni modelin Vatan Bilgisayar ve Türk Telekom mağazalarındaki satışı ise 8 Temmuz Pazartesi başlayacak.

HONOR 8S özellikleri

Siyah, altın ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen telefon, genel malzeme yapısı olarak plastik kullanıyor. Ön taraftan bakıldığında damla çentik tasarımıyla dikkat çeken modelde 5.71 inç boyutlu ekranda 720 x 1520 çözünürlük sunuyor. Ekran kasa oranının ise damla çentik ile beraber %78.1 oranında olduğunu belirtelim.

Donanım bileşenlerine baktığımızda gücünü MediaTek MT6761 (Helio A22) işlemcisinden alan cihazda, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunuluyor. Cihazda yer alan microSD kart yuvası sayesinde 512 GB‘a kadar dahili hafızayı arttırabilmek mümkün. Ayrıca telefonda çift SIM kart desteğinin olduğunu da belirtelim. Arka tarafında F/1.8 diyafram değerine sahip 13 MP’lik kamera ile gelen Honor 8S modelinde ön tarafta ise 5 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Telefonda son olarak 3020 mAh kapasiteli pil olduğunu da belirtelim.