Akıllı Telefonlar
Honor 9X Lite modeli tanıtıldı!
Honor yeni akıllı telefonu 9X Lite modelini Finlandiya‘da tanıttı. Huawei’nin alt markası olan şirket, orta seviye telefonlarına bir yenisini daha eklendi.
Honor geçtiğimiz yıl çıkan Honor 9X modelinin uygun fiyatlı bir versiyonu olan akıllı telefonunun lansmanını yaptı. Honor’ın yeni telefonu 9X Lite, 6.5 inçlik çentikli Full HD+ çözünürlük sunan bir ekrana, 3.750 mAh bataryaya ve çift arka kameraya sahip.
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Orta seviye telefonun önündeki çentikte 16 Megapiksel bir selfie kamerası yer alıyor. Modelin arkasında ise çiftli kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Burada 48 Megapiksellik ana kamera ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. Gücünü Kirin 710 yonga setinden alan akıllı telefonda 4 GB RAM ve microSD kart ile artırılabilen 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta.
Siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği olan Honor 9X Lite modelinin fiyatının 199 Euro olduğu açıklandı. Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 arayüzüyle gelen telefonun, ön siparişleri 30 Nisan‘dan itibaren başlayacak ve 14 Mayıs’ta satışa sunulacak. Ancak söz konusu telefonun Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.
Honor 9X Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç Full HD+ LCD panel
- İşlemci: Kirin 710
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP f/1.8 ana kamera, 2 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 3750 mAh
- Bağlantı: USB Type-C, 3.5 mm jak girişi
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie (EMUI 9)
- Renkler: Yeşil, Siyah
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9, TENAA’da listelendi!
Redmi’nin neredeyse tüm Note 9 ailesini tanıtmasının ardından sıra Redmi Note 9 modeline gelmiş gibi görünüyor. Cihazın TENAA’da listelenmesi tanıtımına az bir süre kaldığı anlamına geliyor.
Çoğu özelliğiyle serinin diğer cihazlarına benzerlik gösteren cihazın özelliklerine yakından bakalım. Modelin kullanıcıya bakan yüzünde, 6.43″ boyutunda 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran bulunuyor. Pil tarafında cihazda 4,920 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Bunlara ek olarak parmak izi okuyucusu, Redmi Note 9 modelinde cihazın arkasında bulunuyor. Cihazı delik çentiği ise ekranın sol üst köşesinde yer alacak.
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Modelin kamera kurulumuna bakacak olduğumuzda ana kamerada 48 megapiksel çözünürlüğünde bir lens yer alıyor. Öz çekim kamerası olarak 13 megapiksel çözünürlüğünde ki lens kullanıcıya bakıyor. Ne yazık ki, kamera modülünde bulunan diğer lensler ile ilgili bilgi bulunmuyor.
Redmi Note 9 modelinin, işlem gücünü MediaTek Helio 80 yonga setinden alması bekleniyor. 32, 64 ve 128 GB depolama seçenekleri sunması beklenen cihazın 3, 4 ve 6 GB RAM seçeneklerine sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca modelde mikro SD kart yuvası da bulunacak.
Şimdilik cihazla ilgili sızdırılan ve kesinleşen özellikler bunlar. Fakat söz konusu özelliklerin kesin olmadığını ve tanıtımda farklı özellikler açıklanabileceğini belirtmiş olalım. Neyse ki tüm özellikleri öğrenmek için çok beklememiz gerekmeyecek.
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Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 7 serisi için resmi bir video yayımlandı!
Huawei Nova 7 modelinin 23 Nisan olan tanıtım tarihinin bir görsel ile sızdırılmasının ardından Huawei model ile ilgili resmi bir video yayımladı.
Yapılan sızıntılarda Nova 7 serisinin delik çentikli ekranı ve P40 serisinden görmeye alışık olduğumuz kare şekilli kamera modülü ortaya çıkmıştı. Huawei bugün itibarıyla Çin’li Weibo üzerinden sızan özellikleri onaylayan bir video yayımladı. Videoda muhtemelen Kirin 990 5G yonga seti ile gelecek olan Pro versiyonun kavisli bir ekrana sahip olduğu görülüyor (00:13). Sizde haberimizin devamından videoyu izleyebilirsiniz.
Ayrıca model adı HNB-AN10 olan ve Nova 7 olduğu tahmin edilen bir akıllı telefon Android 10 ve 8 GB RAM ile ortaya çıktı. Söz konusu akıllı telefon yeni duyurulan, 1,84 GHz taban frekansına ve 7 nm üretim teknolojisine sahip olan Kirin 985 yonga seti ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
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Nova 7 serisinde bulunacak olan Nova 7, 7 SE ve 7 Pro modellerinin ~285$ ile ~600$ arası fiyat etiketlerine sahip olmaları beleniyor.
Haberimize konu olan ve cihazlara ait çoğu özelliğin sızıntılara dayandığını ve resmi tanıtım sonrasında kesinleşeceğini belirtelim. 23 Nisan tarihinde tanıtılacak olan Huawei Nova 7 serisinin tanıtımına 1 haftadan az bir süre kaldı.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
iQOO Neo3, resmi olarak görüntülendi!
Vivo iQOO Neo3, piyasadaki en ucuz Snapdragon 865 kullanan telefon olarak piyasaya çıkacak. Cihaz, 23 Nisan Perşembe günü resmi olarak tanıtılacak. Bugün ise marka yöneticisi Feng Yufei, Weibo üzerinden telefonun ilk resmi görüntüsünü yayınladı.
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iQOO Neo3 tasarımsal olarak nasıl değerlendirildi?
iQOO Neo3 ilk resmi görüntülere göre, arka tarafında sol üst köşede günümüzde her telefonda görmeye alıştığımız dikdörtgen tasarımı ile gelecek. Cihazın kamera kurulumu ise üçlü bir düzende olacak. Ayrıca kameraların üstünde bir LED flaşta bulunacak. Kameranın bulunduğu çıkıntı, siyah – gri renk kırılımlarını barındıran bir tasarıma sahip. Telefon hakkında bildiğimiz bir diğer bilgi ise, iQOO Neo3‘ün model numarasına sahip bir telefon CCC‘de onaylanmıştı. CCC tarafından paylaşılan bilgiye göre cihaz, 11V/4A hızlı şarj ile gelecek. Bu da telefonun 44W ile hızlı şarj olabileceğini gösteriyor.
Vivo iQOO Neo3 ile ilgili elimizde çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, cihazın parmak izi okuyucusunun resimde gösterildiği gibi yanda olduğunu biliyoruz. Ayrıca bazı sızıntılar cihazın LCD ekrana sahip olacağını gösteriyor. Şimdilik elimizde ekrana dair tek kesin bilgi, 144 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek olması. Fakat bu ekran tazeleme hızı sabit bir şekilde değil, oyun ve uygulamaya göre değişiklik gösterecek. Önümüzdeki günlerde cihazla ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz.