Honor 9X Lite modeli tanıtıldı!

Redmi’nin neredeyse tüm Note 9 ailesini tanıtmasının ardından sıra Redmi Note 9 modeline gelmiş gibi görünüyor. Cihazın TENAA’da listelenmesi tanıtımına az bir süre kaldığı anlamına geliyor.

Çoğu özelliğiyle serinin diğer cihazlarına benzerlik gösteren cihazın özelliklerine yakından bakalım. Modelin kullanıcıya bakan yüzünde, 6.43″ boyutunda 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran bulunuyor. Pil tarafında cihazda 4,920 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Bunlara ek olarak parmak izi okuyucusu, Redmi Note 9 modelinde cihazın arkasında bulunuyor. Cihazı delik çentiği ise ekranın sol üst köşesinde yer alacak.

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Modelin kamera kurulumuna bakacak olduğumuzda ana kamerada 48 megapiksel çözünürlüğünde bir lens yer alıyor. Öz çekim kamerası olarak 13 megapiksel çözünürlüğünde ki lens kullanıcıya bakıyor. Ne yazık ki, kamera modülünde bulunan diğer lensler ile ilgili bilgi bulunmuyor.

Redmi Note 9 modelinin, işlem gücünü MediaTek Helio 80 yonga setinden alması bekleniyor. 32, 64 ve 128 GB depolama seçenekleri sunması beklenen cihazın 3, 4 ve 6 GB RAM seçeneklerine sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca modelde mikro SD kart yuvası da bulunacak.

Şimdilik cihazla ilgili sızdırılan ve kesinleşen özellikler bunlar. Fakat söz konusu özelliklerin kesin olmadığını ve tanıtımda farklı özellikler açıklanabileceğini belirtmiş olalım. Neyse ki tüm özellikleri öğrenmek için çok beklememiz gerekmeyecek.

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