Honor 9X Lite, Google sertifikası ile ortaya çıktı!

Huawei’nin alt markası Honor, geçtiğimiz yıl pek çok iddialı model duyurarak adından söz ettirmeyi başarmıştı. Markanın ortaya çıkan yeni telefonu Honor 9X Lite ise sürpriz bir şekilde Google servisleriyle piyasaya çıkacak gibi görünüyor!

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Honor 9X Lite, 48 megapiksel arka kamera ve GMS ile görüntülendi!

Üzerinde çalışılan Honor 9X Lite modelinin varlığı, Hindistan’dan gelen bir tanıtım görseli ile ortaya çıktı. Tanıtım posterinde açıkça görünen cihazın arka yüzü net bir şekilde göze çarparken, fotoğraf yeteneklerine de vurgu yapılıyor. AI destekli çift arka kamera paketine sahip olduğu görülen telefonun ana kamerasının 48 megapiksel çözünürlüğe sahip olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra 2 megaipiksellik ikinci kamera hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Cihazın arka yüzündeki parmak izi okuyucu ise görseldeki dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Honor 9X Lite ile ilgili farklı bir görsel ise sürpriz bir detayı ortaya koyuyor. Google Mobil Hizmetleri (GMS) veri tabanına ait olduğu belirtilen görselde 9X Lite modeline ait 3 versiyon yer alıyor. Bu sürpriz bilgi, telefonun kutusundan doğrudan Google servisleri ile çıkacağı ihtimalini güçlendiriyor.

Ancak telefonun GMS veri tabanında görüntülenmesi bir hata sonucu da olabilir. JSN-L21, JSN-L22 ve JSN-L23 model isimlerine bakıldığında listelenen cihazın aslında Honor 8X modeli olduğu görülüyor. Bu da listeleme sisteminde teknik bir hata olabileceğini ya da 8X modelinin 9X Lite olarak yeniden adlandırılabileceğini gösteriyor. Huawei’nin alt markası daha önce 9X modelinde de benzer bir uygulamaya gitmiş, cihazı küresel pazardaki ambargodan etkilenmemesi için Kirin 710F işlemci ile piyasaya sürmüştü.