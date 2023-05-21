Honor, 29 Mayıs tarihinde Honor 90 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde, gelecek Honor 90 serisinin canlı görüntüleri sızdırıldı ve önemli tasarım öğelerini ve renk seçeneklerini gözler önüne serdi. Dört tarafı da kavisli ekran ve çekici renk seçenekleri ile hem Honor 90 hem de Honor 90 Pro modelleri dikkat çekiyor. İşte yeni canavarların sızdırılan görüntüleri ve özellikleri!

Honor 90 Serisi Ortalığı Yıkıp Geçecek!

Sızdırılan görüntülerde, Yıldız Elmas Gümüş, Degrade Mavi, Koyu Yeşim Yeşili ve Parlak Siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği göze çarpıyor. Her iki model de şık bir görünüm sunan dörtlü kavisli ekranlara sahip. Standart Honor 90 modelinde üst orta kısmında delikli bir kesik yer alırken, Pro versiyonunda daha belirgin bir “hap” şeklinde çentik bulunuyor. Dar çerçeveler ise cihazların estetik çekiciliğini artırıyor.

Arka tarafta, Honor 90 serisi çift halkalı ve modül kamera tasarımıyla görsel açıdan da etkileyici bir görünüme sahip. Kamera modülünün kaplaması, cihazların genel görsel çekiciliğine katkıda bulunuyor.

Sızan görüntüler özelliklere dair söylentilerle birlikte gelirken, yakın tarihli bir 3C listesine göre, Honor 90 Pro’nun hızlı şarj özelliğinde 100W’a kadar destek sunması bekleniyor. Honor 90 modeli ise 66W şarj özelliğiyle gelebilir. Pro versiyonun, kavisli kenarlara sahip çarpıcı bir 1.5K OLED ekranla gelmesi ve güçlü bir Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Honor ayrıca, Honor 90 serisinin 200MP birincil kameraya sahip olacağını doğruladı. Uzmanlar, Honor 80 Pro’da kullanılan Samsung ISOCELL HP3 sensörünün kullanılabileceğini ve bu kez çözünürlüğün 160MP ile sınırlı olmayabileceğini öne sürüyor. Honor’un, sensörün tüm potansiyelini kullanarak olağanüstü görüntüleme yetenekleri sunması bekleniyor.

Resmi bir Weibo posterine göre, Honor 90 serisi modellerinin “sıfır riskli karartma göz koruma ekranı” ve 5000mAh dahili pil ile donatılacağı görülüyor. Cihazların 3840Hz PWM sıfır riskli karartma göz koruma ekranıyla geldiği ve kullanıcıların görsel deneyimini geliştirdiği ve konfora önem verdiği belirtiliyor.

Oldukça güçlü özelliklerle donatılması beklenen seri, seleflerinden miras kalan bir tasarımla bizleri karşılasa da. özellikler konusunda ciddi iyileştirmeler olduğunu görüyoruz. Honor bu serisiyle beraber orta-üst seviye akıllı telefon pazarında çok ses getirebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!