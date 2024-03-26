Honor, Fransa’da sessiz sedasız piyasaya sürdüğü en yeni orta sınıf akıllı telefonu Honor 90 Smart ile dikkatleri üzerine çekiyor. Honor 90 serisinin beşinci üyesi olan bu yeni telefon, teknik özellikleri ve şık tasarımıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri, 6,8 inçlik TFT LCD ekranı oluyor. Bu ekran, Full HD çözünürlüğe sahip olmasının yanı sıra 850 nit parlaklık sunarak dış mekanda bile net görüntüler sağlar. Ayrıca, standart 60Hz yenileme hızıyla kullanıcıların akıcı bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Tasarım açısından, Honor 90 Smart’ın arka kısmında parlak bir yüzeye sahip kamera alanı dikkat çekerken, mat bir kaplama ile tamamlanan gövde şıklığına katkıda bulunuyor. Telefon, Zümrüt Yeşili ve Gece Yarısı Siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi CIVI 4 Pro orta segmenti karıştırmaya geldi

Performans konusunda da iddialı olan Honor 90 Smart, MediaTek Dimensity 6020 işlemciyle güçlendirilmiş ve 4 GB RAM ile 128 GB depolama alanıyla destekleniyor. Kutudan çıktığı gibi Android 13 tabanlı Magic OS 7.2 işletim sistemiyle birlikte geliyor.

Güç gereksinimlerini karşılamak için, telefon önemli bir 5330mAh bataryaya sahiptir ve 35W hızlı şarj desteğiyle donatılıyor. Ayrıca, klasik 3,5 mm kulaklık jakını korurken, güvenlik için yan tarafta monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip.

Fotoğrafçılık tutkunlarını unutmayan Honor, Honor 90 Smart’ta 108 MP birincil kamera ile birlikte 2 MP makro ve 2 MP derinlik lenslerini bulunduruyor. Selfie çekimleri için ise 8 MP’lik bir ön kamera mevcut.

Honor 90 Smart, Fransa’da 249,90 € (yaklaşık 271 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu telefonu edinmek isteyenler, şirketin resmi internet sitesinden Siyah ve Yeşil renk seçenekleri arasından tercih yapabilirler.