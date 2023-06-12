HONOR, HONOR 90 ve HONOR 90 Pro’yu 6 Temmuz’da Pairs’te düzenlenecek bir etkinlikle küresel olarak piyasaya süreceğini doğruladı. Bu telefonlar geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılmıştı. O zaman şirket, telefonların yakında GMS (Google Mobile Service) ile küresel pazarlarda da satışa sunulacağını söylemişti.

HONOR 90 serisinin özellikleri

Hatırlatmak gerekirse, telefonlar 120Hz yenileme hızına ve 6,7 inç dört kavisli OLED olacağını aktarmıştık. HONOR 90, HONOR 80’deki Snapdragon 782G’den bir yükseltme olan Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ile ve HONOR 90 Pro, HONOR 80 Pro’daki Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisiyle beraber gelecek.

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🎉 Summer in Paris just got more exciting! Mark your calendars for the #HONOR90 launch event at Pavillion Gabriel on July 6th📱👀 Stay tuned for more details and get ready to celebrate with us! 🥳 pic.twitter.com/1O3IGk57Yn — HONOR (@Honorglobal) June 12, 2023

Telefonlar, 2,24µm büyük piksellere eşdeğer 16’sı 1 arada piksel gruplamayı destekleyen 1/1,4 inçlik büyük bir sensöre sahip 200MP Ana Kameraya sahip olacak. Telefonlar ayrıca 12MP Ultra Geniş Kameraya sahip olacak.

HONOR 90’da 2MP Derinlik Kamerası ve Pro modelinde 32MP telefoto kamera bulunacak. Her iki telefon da 50MP ön kameraya ve pro modelde ayrıca 2MP ikincil ön kamera eşlik edecek.

Ek olarak her iki telefon da 5000mAh bataryaya sahip olacak, HONOR 90 66W hızlı şarjı ve Pro modeli 90W hızlı şarj özelliğine sahip olacak.

HONOR 90 serisi küresel lansman tarihi



Paris’teki HONOR 90 serisi global lansman etkinliği 6 temmuzda yapılacak ve Pavillon Gabriel’de gerçekleştirilecek.