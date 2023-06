HONOR, HONOR 90 ve HONOR 90 Pro’yu 6 Temmuz’da Pairs’te düzenlenecek bir etkinlikle küresel olarak piyasaya süreceğini doğruladı. Bu telefonlar geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılmıştı. O zaman şirket, telefonların yakında GMS (Google Mobile Service) ile küresel pazarlarda da satışa sunulacağını söylemişti.

Hatırlatmak gerekirse, telefonlar 120Hz yenileme hızına ve 6,7 inç dört kavisli OLED olacağını aktarmıştık. HONOR 90, HONOR 80’deki Snapdragon 782G’den bir yükseltme olan Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ile ve HONOR 90 Pro, HONOR 80 Pro’daki Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisiyle beraber gelecek.

İlginizi çekebilir: Galaxy S24 Kamera Özellikleri ile Şaşırtacak

🎉 Summer in Paris just got more exciting! Mark your calendars for the #HONOR90 launch event at Pavillion Gabriel on July 6th📱👀 Stay tuned for more details and get ready to celebrate with us! 🥳 pic.twitter.com/1O3IGk57Yn

— HONOR (@Honorglobal) June 12, 2023