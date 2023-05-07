Honor’un yeni canavarı Honor 90 için geri sayım başladı. Telefonun özellikleri de yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Çin’in 3C sertifikasına göre, Honor 90 (REA-AN00) ve Honor 90 Pro (REP-AN00) 100W’a kadar güçlü şarj özelliklerine sahip olacak.

Honor 90 serisi 3C sertifikası aldı

DigitalChatStation, Honor 90 Pro hakkında bazı bilgiler sızdırarak yeni 20V 4.5A (90) turboşarj protokolünü destekleyeceğini ortaya koydu. Bu özellik, kullanıcıların telefonlarının pilini inanılmaz bir hızda şarj etmelerine olanak tanıyacak.

3C sertifikası, Honor 90 Pro’nun maksimum 100W çıkış verebilen HN-200500C05/C06 model bir şarj cihazı ile geleceğini, Honor 90’ın ise 66W’a kadar çıkabilen HN-110600C00/C01/C02 destekli bir şarj cihazı ile donatılacağını ortaya koydu. Her iki cihaz da geriye dönük şarj uyumluluğuna sahip olacak, bu da onları çok yönlü ve kullanımı kolay hale getirecek.

Honor 90 Pro teknik özellikleri

Şarj özelliğine ek olarak Honor, yaklaşmakta olan akıllı telefonları bazı etkileyici özelliklerle donattı. Hem Honor 90 hem de 90 Pro’nun 1.5K+ yüksek çözünürlüklü bir ekranla gelmesi bekleniyor. Cihazlar, mükemmel performans sağlayan en yeni 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile güçlendirilecek.

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Ancak belki de en heyecan verici gelişme Honor 90 Pro’nun 200MP Samsung HP3 ISOCELL kamerası olacak. Bu, önceki modelde kullanılan 160MP kameradan önemli bir yükseltme olacak ve şüphesiz kullanıcılara olağanüstü fotoğraf yetenekleri sağlayacaktır. Ancak şirketin bu etkileyici kamera teknolojisinden nasıl yararlanacağı henüz belli değil.

Honor 90 serisi için lansman tarihini henüz teyit etmemiş olsa da önceki sızıntılar bunun bu ayın sonlarında veya önümüzdeki ayın başlarında gerçekleşebileceğini gösteriyor.