Honor 90 Lite akıllı telefon kısa bir süre önce Honor’un Fransız web sitesine fiyat bilgisi olmadan eklenmişti. Cihazın resmi fiyatının 6 Temmuz’da açıklanması beklenirken, resmi duyuru öncesinde Sudhanshu Ambhore adlı ihbarcı tarafından sızdırılan bir fiyat ortaya çıktı.

Ambhore’un tweetine göre, 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip Honor 90 Lite 5G, AB genelinde 299 Euroya mal olacak. Cihaz Midnight Black, Titanium Silver ve Cyan Lake gibi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Teknik özelliklerine ve özelliklerine bir göz atalım.

İçindekiler Honor 90 Lite 5G özellikleri

Honor 90 Lite 5G özellikleri

Honor 90 Lite, 19,9:9 en boy oranına, FHD+ çözünürlüğe ve 90Hz pürüzsüz yenileme hızına sahip 6,7 inç LTPS LCD panele sahip olacak. Donanım kısmında, 8 GB RAM ile eşleştirilmiş yetenekli Dimensity 6020 işlemci ile gelecek. Cihaz 256 GB kapasitesiyle geniş bir depolama alanı sunacak ve Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 ile birlikte gelecek.

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Kamera tarafında 90 Lite, 16 megapiksel ön kameraya sahip. Arka tarafta ise 108 megapiksel birincil kamera, 5 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kameradan oluşan güçlü bir kamera kurulumu bulunuyor.

Cihaza güç veren 4.500mAh pil, rahat kullanım için 22,5W hızlı şarjı destekliyor. Ek özellikler arasında gelişmiş güvenlik için yana monte edilmiş parmak izi sensörü, çift SIM özelliği, 5G bağlantısı, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS ve USB-C bağlantı noktası yer alıyor.