Bu videoda Türkiye pazarına yeni giren Nothing Phone (1) ile son zamanlarda artan kura meydan okuyarak neredeyse zamlanmayan HONOR 70’i kıyaslıyoruz.

Orta üst segmentte bulunan bu iki telefonun birbirlerine olan artıları ve eksileri bulunuyor. HONOR 70 güncel olarak daha uygun fiyatla satılsa da, Nothing Phone (1)’in de HONOR 70 e göre sunduğu metal kasa, OIS, stereo hoparlör ve kablosuz şarj gibi artıları bulunuyor. Tasarım tarafındaki bir diğer fark ise telefonların formları. Düz ekran ve kutu tasarıma sahip olan Nothing Phone (1) bir yana, kavisli ekran ve daha ince çerçevelere sahip olan HONOR 70 bir yana.

Peki siz iki telefon arasında kalsanız hangisini seçerdiniz? Fiyatının daha aşağıda olması sebebiyle HONOR 70 mi yoksa arasındaki farkı vererek daha fazla özellik sunan Nothing Phone (1) mi? Siz de kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

