Honor 8X inceleme (VİDEO)

Honor 8X inceleme videomuzda, geçtiğimiz günlerde satışa çıkan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.

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Honor 8X inceleme – Telefon neler sunuyor?

Telefon ülkemizde şimdilik mavi ve siyah renk seçenekleriyle yer alıyor. Yan çerçeveleri metal, arka bölümü ise cam benzeri bir plastik malzeme ile kaplı telefon, arka yüzeyinde iki tonlu bir renk kullanıyor. Cihazda ne yazık ki USB Type-C yerine microUSB yuvası kullanıyor. Neyse ki 3.5 mm’lik kulaklık girişinden vazgeçilmemiş. Hoparlör ise mono olmasına rağmen fiyat segmentine göre tatmin ediyor. Güvenlik seçeneklerinde ister arka yüzeyde yer alan parmak izi sensörünü isterseniz de yüz tanıma teknolojisini kullanabiliyorsunuz. Yazılımsal olarak çalışan yüz tanıma teknolojisi düşük ışıkta dahi kararlı bir şekilde çalışıyor.

6.5 inç boyutlu oldukça geniş bir ekran sunan Honor 8X, başarılı ekran kasa oranı sayesinde bu ekran boyutunu 5.5 inç telefon formunda bizlere sunabiliyor. Zira %91 oranında bir ekran kasa oranı ile karşı karşıyayız. Ekranda IPS LCD kullanılırken Full HD+ çözünürlük tercih edilmiş. Performans tarafında Huawei’nin en yeni işlemcisi Kirin 710 görev yapıyor. Mali-G51 MP4 GPU‘su ile gelen bu işlemci, güncel oyunları sorunsuz bir şekilde oynatabiliyor. Ayrıca 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolam alanı olduğunu da belirtelim. Telefonda microSD kart girişi ile depolama alanını 400 GB‘a kadar arttırabilmek mümkün.

Ayrıca çift SIM desteği de bu cihazda yer alıyor ve microSD kart yuvasından bağımsız olarak çift SIM kullanılabiliyor. Kamera noktasında 20 MP + 2 MP olmak üzere çift arka kamera sunan cihazın ana kamerası F/1.8 diyafram değeriyle geliyor. Hem ön hem de arka kamerada yapay zeka desteği var ve böylece birçok sahne otomatik olarak tanınarak fotoğraflar iyileştiriliyor. Ön kamera ise F/2.0 diyafram değerine sahip ve 16 MP çözünürlüğünde. Son olarak kutudan hızlı şarj destekli adaptör ile gelen cihazda 3750 mAh pil bulunuyor. Bu pil kapasitesi ile üç aşağı beş yukarı günü çıkartabiliyorsunuz.