Honor 8C kutu açılışı – Şirketin yeni telefonu kutusundan çıkıyor (VİDEO)

Honor 8C kutu açılışı videomuzda, şirketin en yeni modeline ilk bakış atıyoruz. Bakalım ürünün kutusundan neler çıkıyor ve cihazın tasarımı nasıl görünüyor?

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Honor 8C kutu açılışı – Cihaz özellikleri

Honor 8C, Türk Telekom aracılığı ile 12 taksit imkanı ile birlikte 1.799 TL‘lik bir satış fiyatı ile satılacak. Siyah ve mavi renk seçenekleriyle gelen telefon, yekpare polikarbon kasa kullanıyor. Arka tarafta çift arka kamera ile beraber parmak izi sensörü yer alırken, cihazda 3.5 mm‘lik kulaklık girişi unutulmamış. Ancak bağlantı noktası olarak microUSB kullanıldığını belirtelim.

6.26 inç boyutlu ekranda 720 x 1520 HD+ çözünürlük sunan telefonda IPS LCD panel kullanılıyor. Gücünü Snapdragon 632 işlemcisinden alan Honor 8C modelinde 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Arka tarafında 13 MP + 2 MP derinlik sensörü olmak üzere çift kamera sunan telefonda, yapay zeka desteği de yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Son olarak cihazda 4000 mAh kapasiteli bir pil olduğunu ve kutu içeriğinden 10W‘lık bir şarj aleti çıktığını belirtelim.

Honor 8C teknik özellikleri

6,26 inç FullView 1520×720 piksel

19 :9 ekran oranı

3 GB RAM

32 GB depolama

microSD bellek kartı yuvası

8 çekirdekli Snapdragon 632 işlemci (8×1.8 GHz)

13 MP f/1,8 + 2 MP çift ana kamera

8 MP ön kamera

Android Oreo 9işletim sistemi

EMUI 9 arayüz

Parmak izi okuyucu

4.5G desteği

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4G

Bluetooth 4.2

4000 mAh pil

GPS, Glonass, AGPS

167 gram