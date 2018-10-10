Honor 7C alınır mı? (VİDEO)

Honor 7C, 11 Ekim itibarıyla 1399 TL fiyatla A101 mağazalarında satışa çıkacak. Bu videomuzda, benzer fiyat aralığındaki rakiplerini de hesaba katarak “Honor 7C alınır mı?” sorusun yanıtmaya çalışıyoruz.

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Honor 7C alınır mı?

İlk olarak benzer fiyat segmentindeki rakiplere baktığımızda, ithalatçı garantili olarak Xiaomi Mi A1 ve Xiaomi Mi A2 Lite modelleri öne çıkıyor. Eğer ithalatçı garantisiyle ilgili bir hassasiyetiniz yoksa, Snapdragon 625 işlemcisi dolayısıyla bu iki telefonu da değerlendirmekte fayda var. TR garantili olarak ise GM 8 ve Moto G5S Plus modelleri, benzer fiyat aralığında dikkat çeken akıllı telefonlar olarak sıralanıyor.

Rakipleri bir kenara bırakıp Honor 7C‘nin özelliklerine baktığımızda, yekpare metal kasa ile cihazın uygun fiyatına rağmen hoş bir tasarımı var diyebiliriz. Telefonun arka tarafında parmak izi sensörü bulunuyor ve oldukça hızlı çalışıyor. Ancak dilerseniz bir diğer güvenlik seçeneği olarak yüz tanıma teknolojisini de kullanabilirsiniz. Bağlantı noktası olarak microUSB kullanan telefonda, mono hoparlör ve 3.5 mm’lik kulaklık girişi yer alıyor. Büyük ekran seven kullanıcılara hitap eden telefonda 5.99 inç boyutlu HD+ çözünürlüklü bir ekran sunuluyor. Zaman zaman büyük ekranda çözünürlük keşke 1080p Full HD olsaydı diyebilirsiniz.

Donanım bileşenlerine baktığımızda ise giriş seviyesinin yeni işlemcilerinden Snapdragon 450 ile birlikte 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Arka tarafında 13 MP + 2 MP olmak üzere çift arka kamera sunan cihaz, bu sayede donanımsal bazda arka tarafı bulanıklaştırabilen